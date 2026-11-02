Kiszivárgott, pontosan mit titkolt el Feledy Botond

A Külügyminisztérium nevében Velkey György hétfő este jelentette be a bizalomvesztés miatti azonnali elbocsátást. Feledyt alig néhány hónapja, idén augusztusban nevezte ki az intézet élére az új külügyminiszter, Orbán Anita. A szakember sem a kinevezésekor, sem a nyilvános önéletrajzaiban nem említette, hogy éveken át, egészen az idei kormányváltásig a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium megbízottjaként dolgozott.

A Telex cikkéből kiderült, hogy a kirúgás előtt néhány órával küldött a lap munkatársa ezzel kapcsolatban kérdéseket a Külügyminisztériumnak, miután egy közérdekű adatigényléssel megbizonyosodott arról, hogy Feledy Botond az elmúlt években Lázár János minisztériumának tanácsadója volt.

A lap egy másik cikkében bemutatta, hogy néhány órával a lap Külügyminisztériumhoz elküldött kérdései után jelent meg Feledy Botond kirúgásának híre, majd ezt követően kaptak hivatalos válaszokat a tárcától.

A külügy hivatalos válaszai

Tudomása volt a Külügyminisztériumnak a kinevezése előtt arról, hogy Feledy Botond (illetvea a cége) Lázár János tanácsadója volt?

A Külügyminisztériumnak nem volt tudomása a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő munkakapcsolatáról.

Ha nem, akkor befolyásolta volna a a kiválasztást, ha tudnak róla?

Igen, befolyásolta volna a döntést.

Összeférhetőnek tartják ezt a korábbi megbízását és a vezérigazgatói posztját?

Nem tartjuk összeférhetőnek.

A történtek sorrendje alapján a Külügyminisztérium lépése kommunikációs előremenekülésként értelmezhető: a Telex kérdéseinek beérkezése után, de a feltáró cikk megjelenése előtt bejelentett menesztéssel igyekezett mérsékelni az ügy politikai költségeit. Így a korábbi megbízások nyilvánosságra kerülésekor a tárca már a gyors felelősségre vonást hangsúlyozhatta, és csökkenthette annak kockázatát, hogy napokon át Feledy pozícióban tartását kelljen magyaráznia.

Az ügy részletei

Közérdekű adatigénylésekből kiderült, hogy Feledy felerészben tulajdonolt, Belgiumban bejegyzett cége, a Red Snow

2023 decembere és a kormányváltás között három szerződést kötött Lázár János tárcájával.

Bár a minisztériumnak nem voltak külpolitikai feladatai, a megállapodások értelmében a vállalkozás gyorselemzéseket, hírösszefoglalókat és háttéranyagokat készített, többek között az orosz–ukrán háborúról és az uniós vitákról. Ezekért a munkákért összesen több mint 84 millió forintot fizettek ki a cégnek. Feledy az elkészült anyagokat többnyire a minisztérium vezetőinek adta át, de azokat a források szerint személyesen Lázár János olvasta.

Az első két szerződésnél Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, a harmadiknál Kozma Dávid kabinetfőnök volt Feledy kapcsolattartója. A lap forrása szerint amikor Feledy bent járt a minisztériumban, akkor általában Csepreghy Nándorral találkozott.

A forrás szerint voltak olyan témák, amelyekről rendszeresen készített összefoglalókat Feledy cége. Ilyen volt például az orosz–ukrán háború és a közel-keleti válság, a laphoz eljutott egyik, 2025 szeptemberében készült összefoglaló is az ukrán háború nemzetközi vonatkozásairól szól. De hozzájutott olyan elemzéshez is a lap, amit az uniós költségvetési vitákról írtak.

A lap megállapítja mindezek alapján, hogy

a szerződésekből 2023 decembere és a kormányváltás között jelentős, átlagosan havi 3 millió forintos jövedelme származott a volt külügyi intézeti vezérigazgató cégének.

A Telex megkereste Feledy Botondot, aki nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nem beszélt soha a nyilvánosság előtt erről a megbízásáról. A menesztett vezérigazgató úgy reagált a lapnak írt levelében, hogy a megrendelő személyétől függetlenül mindig tényszerű, független szakmai munkát végzett, Lázár Jánossal pedig mindössze kétszer találkozott, egyik esetben sem négyszemközt.

Korábbi munkaadója, a Partizánt alapító Gulyás Márton azonban egyértelművé tette a Telexnek, hogy nem tudtak a kormányzati megbízásról, és a két szerepkört összeférhetetlennek tartják. Hozzátette, hogy ha tudomásuk lett volna az együttműködésről, megkövetelték volna a nyilvánosságot, vagy felülvizsgálják a közös munkát. Lázár János nem reagált az üggyel kapcsolatos megkeresésekre.

Menesztése után Feledy a közösségi oldalán arról írt, hogy továbbra is tiszta szívvel dolgozik a rendszerváltásért, a korábbi megbízást pedig csak azért vállalta el, mert Lázár minisztériuma független elemzői nézőpontot keresett. A bejegyzéshez Magyar Péter is hozzászólt, hangsúlyozva, hogy aki elfogad egy új kormányzati pozíciót, annak illik beszámolnia arról, ha az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott, különösen úgy, hogy ebből 19 millió forintot még a választások után is felvett. Mint fogalmazott, "mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem".

Török Gábor is megszólalt

Török Gábor politikai elemző saját Facebook-oldalán kommentálta a híreket: "egy elemző-tanácsadó 2024 után képes volt egyszerre dolgozni az Orbán-kormánynak és a Tiszának. Ismerve a helyzetet, azért ez nem kis bravúr". Az persze, hogy a nyilvánosság egyikről sem tudott, már más kategória - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Magyar Külügyi Intézet Facebook-oldala