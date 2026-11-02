Leleplezték a hamis akciókat: lépett a magyar hatóság a trükköző boltok ellen

Akciós ruhák árait ellenőrizte a fogyasztóvédelem.A megvizsgált 205 akciós ruházati termékből 11-nél talált szabálytalan árfeltüntetést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az ellenőrzés ismert márkák véletlenszerűen kiválasztott termékeire terjedt ki – közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.

Árengedmény meghirdetésekor a kereskedőknek – néhány kivételtől eltekintve – fel kell tüntetniük az akció előtti legalább 30 nap legalacsonyabb árát.

A kedvezmény alapjául szolgáló referenciaár használata azt hivatott megakadályozni, hogy az üzletek közvetlenül az akció előtt megemeljék az árat, majd abból látványos engedményt kínálva a ténylegesnél kedvezőbb ajánlat látszatát keltsék.

A hatóság a rendszeres ellenőrzések eredményének tulajdonítja, hogy ezúttal a termékek mintegy 5 százalékánál talált kifogásolnivalót.

A feltárt jogsértések miatt megteszi a szükséges intézkedéseket, a vásárlóknak pedig azt javasolja, hogy legyenek tisztában az akciós árak feltüntetésének szabályaival.

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