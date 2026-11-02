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Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
Gazdaság

Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről

Portfolio
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A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A döntés hetekig tartó vita után született, miután az Országgyűlés nem választotta meg Baka András köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Szathmáry bírálói szerint nem a változás embere volt, mivel a Legfőbb Ügyészségről érkezett, ráadásul testvére érintettként szerepel az aranykonvojügyben. A hosszú ügyészi pályát befutó, a vörösiszapügyből ismert Fejest korábban Polt Péter mozdította el a Veszprém megyei főügyészi posztról, ezért sokan kompromisszumos jelöltnek tartják. Megválasztásával rendeződhet az államfő és a kormánytöbbség közötti feszültség, az ügyészség pedig új vezetést és új működési szemléletet kaphat.

A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

- írja Magyar Péter a Facebookon.

A bejelentés fontos lépés az elmúlt hetek vitái után.

Baka András köztársasági elnök elsőként Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek Polt Péter távozása után. Szathmáry korábban a Legfőbb Ügyészségen dolgozott, ezért kinevezése nem jelentett volna jelentős személyi változást az ügyészség vezetésében. Jelölése körül az is vitát váltott ki, hogy testvére érintett volt az úgynevezett aranykonvojügyben.

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A jelölés miatt nézeteltérés alakult ki az államfő és a kormánytöbbség között. Baka András hangsúlyozta, hogy a legfőbb ügyész jelölése az államfő alkotmányos hatásköre, és nem kívánt előzetes pártpolitikai egyeztetést folytatni. A kormányoldal ugyanakkor jelezte, hogy a jelöltnek meg kell szereznie az Országgyűlés kétharmados támogatását. Szathmáryt végül nem választotta meg a parlament.

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Ezt követően Baka András Fejes Pétert jelölte a posztra.

Fejes több évtizedes ügyészi tapasztalattal rendelkezett, korábban Veszprém megyei főügyészként dolgozott, és a vörösiszapügyben is szerepet vállalt. Pályafutásának fontos előzménye volt, hogy Polt Péter korábban bizalomvesztésre hivatkozva felmentette a megyei főügyészi tisztségéből. Fejes így a korábbi ügyészségi vezetéstől eltérő szakmai háttérrel érkezett a jelölésre.

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