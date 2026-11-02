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Megállapította a vízügyi jelentés: 30 ezer köbméter anyagot mosott el a Duna a fenékküszöb miatt
Gazdaság

Megállapította a vízügyi jelentés: 30 ezer köbméter anyagot mosott el a Duna a fenékküszöb miatt

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Utólag kért környezetvédelmi működési engedélyt az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Dunán épült paksi fenékküszöbre, miután a kormány korábban felmentette a beruházást a szokásos eljárás alól. A benyújtott hivatalos jelentés megerősítette a szakértők korábbi aggodalmait, a vízügy ezért 1 méteres kőszórást tart szükségesnek. A végleges fennmaradási engedély iránti kérelemről éppen hétfőn tartanak közmeghallgatást – jelentette az Átlátszó.

Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban pánikkeltésnek nevezte a figyelmeztetéseket, a hatóságnak beadott értékelő jelentés felismeri a problémát:

a fenékküszöb építése során mintegy 30 ezer köbméter eredeti mederanyag mosódott ki a folyóból.

A felgyorsult áramlás ráadásul továbbra is medererózióval fenyeget, ezért a küszöb alatti szakaszon utólagos, vastag kőszórásra és a partbiztosítás megerősítésére van szükség. A kormányfő egy szeptemberi országjáráson egyébként már maga is beismerte, hogy a kivitelezésről megfelelő számítások nélkül, rohamtempóban kellett dönteni a szükséghelyzet miatt.

Szakértők szerint a károsodás borítékolható volt, de ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság se titkolta: Gacsályi József, a testület műszaki főigazgató-helyettese a Portfolio mederbevágódásra és kimosódásra vonatkozó kérdésére augusztusban azt mondta, hogy a tervezés során ezt a kockázatot is vizsgálták,

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ezért miközben magához a vízszintemeléshez mintegy 35 ezer köbméter kő szükséges, a teljes tervezett kőmennyiség körülbelül 145 ezer köbméter, ebből a fennmaradó mintegy 110 ezer köbméter jelentős részének éppen az a feladata, hogy kezelje a műtárgy alatt kialakuló nagyobb áramlási sebességekből fakadó medereróziós kockázatot.

Az Átlátszónak Jánossy András környezetvédelmi tanácsadó arról beszélt, hogy úgy véli, Pakson nem egy hagyományos fenékküszöb épült, hanem egy "vízi csősatu", amely drasztikusan összeszorítja és felgyorsítja a vizet. Mivel a gátrészek közötti hidrodinamikai hatásokat nem modellezték, a mederben egy hatalmas, 150 méter hosszan elnyúló kimosódási üst keletkezett. A folyamatot Takács Attila vízépítő mérnök is megerősítette, aki a hivatalos vízállásadatokból mutatta ki a folyamatos eróziót. Szerinte a gáttest vegyes összetételű anyaga a mai napig mosódik, ami miatt a fenékküszöb felett felduzzasztott víz szintje is csökkent.

A műholdképek elemzése rávilágított arra is, hogy a megépült műtárgy méretei – beleértve a hosszát, a szélességét és a magasságát is – jelentősen eltérnek a tervdokumentációban szereplőktől. Emiatt a hajóút nyomvonala eltolódott, szélessége pedig a várt 160 helyett csupán 120 méterre szűkült. A kimosott hordalékot a folyó lejjebb rakta le, zátonyokat képezve, ami miatt

augusztus közepe óta bizonytalan ideig teljes hajózási zárlat van érvényben, a hajóút helyreállítása pedig csak további mederkotrással lehetséges.

A mostani dokumentum szerint 1 méteres kőszorás kellhet majd a mederküszöb alatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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