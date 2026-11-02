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Megbukott a kormány, de aztán mégsem – lehetetlen helyzet alakul Brüsszelben
Gazdaság

Megbukott a kormány, de aztán mégsem – lehetetlen helyzet alakul Brüsszelben

Portfolio
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Felajánlotta lemondását hétfőn Bart De Wever belga miniszterelnök, miután megállapodás nélkül zárultak az ötpárti Arizona-koalíció költségvetési tárgyalásai. Fülöp király egyelőre nem fogadta el a lemondást, kedden egyeztetést kezd a kormánypártok vezetőivel, és kompromisszumot sürget, mert szerinte Belgium nem engedhet meg magának elhúzódó politikai válságot. A vita középpontjában az adóemelések és a kiadáscsökkentések aránya áll, ugyanis a liberális MR elutasította az áfa emelését, a Vooruit és a Les Engagés pedig a szociális kiadások megnyirbálását ellenzi. De Wever arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás elmaradása az ország hitelbesorolásának rontásához és komoly pénzügyi kockázatokhoz vezethet.

Felajánlotta lemondását Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn, miután az éjszaka megállapodás nélkül zárultak a kormánykoalíció költségvetési tárgyalásai – írja a Le Soir. Fülöp király egyelőre elhalasztotta a döntést a lemondás elfogadásáról, kedden egyeztetéseket kezd a kormánypártok vezetőivel, pénteken pedig ismét fogadja a kormányfőt. Az uralkodó kompromisszumot sürgetett, hangsúlyozva, hogy

a geopolitikai bizonytalanságok és a gazdasági kihívások közepette Belgium nem engedhet meg magának elhúzódó politikai válságot.

Az Arizona néven ismert ötpárti koalíció a 2029-ig tervezett hiánycsökkentéshez szükséges intézkedésekről nem tudott megegyezni. De Wever arra figyelmeztette partnereit, hogy a megállapodás elmaradása hitelminősítői leminősítést és pénzügyi kockázatokat hozhat.

Elutasította, hogy Belgium átmeneti, havi kiadási keretekkel kezdje meg 2027-et, de nem kapott támogatást sem a miniszteri fizetések tárgyalások idejére szóló csökkentéséhez, sem a bérek inflációkövető emelésének befagyasztását célzó javaslatához.

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A vita középpontjában az adóemelések és a kiadáscsökkentések aránya áll. A frankofón liberális MR elutasította az áfa egy százalékpontos emelését, mire a flamand szociáldemokrata Vooruit az egészségügyet és a szociális ellátások inflációkövetését érintő, ezt kiváltó megtakarításokat blokkolta. Vasárnap a centrista Les Engagés is ezt az álláspontot támogatta, és inkább a tőkenyereség, a tőzsdei ügyletek és egyes vállalati konstrukciók szigorúbb adóztatását szorgalmazta.

David Clarinval, az MR miniszterelnök-helyettese hétfőn azt közölte, hogy

a tárgyalóasztalon lévő adóterhek jelentősen meghaladják a koalíciós megállapodásban vállaltakat.

Szerinte a közkiadásokat mérséklő reformok nélkül tovább nő a hiány, amelyet újabb adókkal már nem lehet ellensúlyozni. A liberális politikus a gazdasági növekedés élénkítését nevezte a rendezett államháztartás feltételének.

A flamand kereszténydemokrata CD&V a tárgyalások mielőbbi újrakezdését sürgette, és arra figyelmeztetett, hogy az országnak nincs vesztegetni való ideje. A Le Soir szerint a miniszterelnök-helyettesek egyike sem akarta a tárgyalások és a kormány működésének végét. A király konzultációi így újabb lehetőséget teremtenek a megegyezésre, miután a koalíció már több saját határidejét is elmulasztotta.

A belga gazdaság problémáiról ebben a cikkben írtunk részletesen:

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Címlapkép forrása: EU

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