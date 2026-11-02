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Megdöbbentő részletek derültek ki: tonnás páncélszekrényeket találtak a volt miniszter otthonában
Gazdaság

Megdöbbentő részletek derültek ki: tonnás páncélszekrényeket találtak a volt miniszter otthonában

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Két darab, egyenként 1660 kilogrammos páncélszekrényt találtak a hatóságok Seszták Miklós házában, egy biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában.

Orbán Viktor volt miniszterének, Seszták Miklós képviselőnek a házában a hatóságok egy biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában 1660 kilogramm súlyú, bankok és zálogházak által használt páncélszekrényeket találtak – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán.

A miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) friss közleményére utalt, amelyben a szervezet arról írt, Seszták széfét jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak szokták használni.

A közleménnyel – mint írták – a találgatásoknak szerettek volna véget vetni, melyek a letartóztatásról szóló bírósági tájékoztatás nyomán szökkentek szárba.

Az NVVH nyomozói a letartóztatott KDNP-s országgyűlési képviselőnél október közepén tartottak házkutatást. Üres páncélszekrényeket találtak, melyekben a bíróság szerint Seszták 9 milliárd forint készpénzt tartott, majd később ezt máshová rejthette.

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A politikus letartóztatását január végéig meghosszabbították.

A nyomozás középpontjában a Volánbusz személyszállítási szerződései és autóbusz-beszerzései állnak.

A megalapozott gyanú szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a közlekedési vállalattal szerződéses kapcsolatban álló cégektől, közvetítőkön keresztül.

Az ügyészség szerint a volt miniszter emellett építőipari állami megrendelésekhez kapcsolódóan is részesülhetett kenőpénzekből. Egy vállalkozói kör az elnyert beruházások szerződéses értékének 10 százalékát ajánlotta fel számára, amiből több mint egymilliárd forint jogtalan előny származhatott. A Nemzeti Sportközpontok uszoda- és tornaterem-fejlesztéseihez kapcsolódóan további mintegy 270 millió forint elfogadásával gyanúsítják.

Seszták Miklós mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés, letartóztatását pedig két nappal később rendelték el.

Az NVVH mostani közlése szerint két nagy méretű, Wertheim DWS1901 10 RE típusú, darabonként 1660 kilogramm súlyos, tipikusan nem otthoni használatra készült páncélszekrényt találtak a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila

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