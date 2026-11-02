Megdöbbentő részletek derültek ki: tonnás páncélszekrényeket találtak a volt miniszter otthonában

Orbán Viktor volt miniszterének, Seszták Miklós képviselőnek a házában a hatóságok egy biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában 1660 kilogramm súlyú, bankok és zálogházak által használt páncélszekrényeket találtak – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán.
A miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) friss közleményére utalt, amelyben a szervezet arról írt, Seszták széfét jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak szokták használni.
A közleménnyel – mint írták – a találgatásoknak szerettek volna véget vetni, melyek a letartóztatásról szóló bírósági tájékoztatás nyomán szökkentek szárba.
Az NVVH nyomozói a letartóztatott KDNP-s országgyűlési képviselőnél október közepén tartottak házkutatást. Üres páncélszekrényeket találtak, melyekben a bíróság szerint Seszták 9 milliárd forint készpénzt tartott, majd később ezt máshová rejthette.
A politikus letartóztatását január végéig meghosszabbították.
A nyomozás középpontjában a Volánbusz személyszállítási szerződései és autóbusz-beszerzései állnak.
A megalapozott gyanú szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a közlekedési vállalattal szerződéses kapcsolatban álló cégektől, közvetítőkön keresztül.
Az ügyészség szerint a volt miniszter emellett építőipari állami megrendelésekhez kapcsolódóan is részesülhetett kenőpénzekből. Egy vállalkozói kör az elnyert beruházások szerződéses értékének 10 százalékát ajánlotta fel számára, amiből több mint egymilliárd forint jogtalan előny származhatott. A Nemzeti Sportközpontok uszoda- és tornaterem-fejlesztéseihez kapcsolódóan további mintegy 270 millió forint elfogadásával gyanúsítják.
Seszták Miklós mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés, letartóztatását pedig két nappal később rendelték el.
Az NVVH mostani közlése szerint két nagy méretű, Wertheim DWS1901 10 RE típusú, darabonként 1660 kilogramm súlyos, tipikusan nem otthoni használatra készült páncélszekrényt találtak a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila
Megbukott a kormány, de aztán mégsem – lehetetlen helyzet alakul Brüsszelben
Nem fogadta el a király a miniszterelnök lemondását.
Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát
Nemcsak a kongresszusi összecsapásokra érdemes odafigyelni.
„A víz lehetne Magyarország ideológiákon átívelő nemzeti ügye” − Középpontban az aszályhelyzet az év agrárcsúcsán
A kormány bejelentett intézkedéseinek jóval többre lesz szükség hosszú távon.
Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén nagyot kaszálni és hatalmasat bukni
Jelentős eltérések vannak az eszközosztályok között.
Felrobbant Oroszország legmodernebb, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépe: itt vannak a részletek
A hírszerzés fedte fel az információkat.
Egészen elképesztő megoldást talált Donald Trump Amerika legbotrányosabb háborújának megnyerésére
Hülye elnökökre panaszkodik az amerikai vezető.
Megdöbbentő részletek derültek ki: tonnás páncélszekrényeket találtak a volt miniszter otthonában
Seszták Miklós széfjét jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak szokták használni.
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.