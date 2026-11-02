Megfújta a vészriadót az EKB: megremeghet a pénzügyi rendszer a lufi miatt

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények magas árazását, a kötvénypiaci feszültségeket és a befektetési alapok lehetséges veszteségeit tartja a fő pénzügyi stabilitási kockázatoknak az Európai Központi Bank. Boris Vujčić alelnök szerint az európai befektetők is kitettek a technológiai részvények esésének, a költségvetési eredetű kötvénypiaci problémákra pedig elsősorban a kormányoknak kell választ adniuk.

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Vujčić hétfőn, egy írországi rendezvényen ismertette az EKB kockázatértékelésének fő pontjait – számolt be a Reuters. A jegybank november 18-án teszi közzé féléves pénzügyi stabilitási jelentését, amelynek előkészítése már az AI-részvények árfolyam-korrekciójával párhuzamosan zajlott.

A Nasdaq közel 8 százalékkal került történelmi csúcsa alá, miközben a befektetők egyre szigorúbban vizsgálják az AI-beruházások várható megtérülését.

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Az alelnök szerint Európa sem védett az eséstől, mivel számos befektetési alap tart mesterséges intelligenciához kapcsolódó eszközöket.

Az államkötvényhozamok meredek emelkedése különösen az eladósodott országokat érinti. Vujčić jelezte, hogy az EKB figyeli a piacot, de a költségvetési problémák kezelését elsősorban fiskális intézkedésektől várja, mérsékelve a jegybanki beavatkozással kapcsolatos várakozásokat.

A harmadik kockázatot a befektetési alapok és más, bankrendszeren kívüli pénzügyi intézmények esetleges veszteségei jelentik. Az úgynevezett árnyékbanki szektor sérülékenységét az EKB a részvénypiaci árazás és a kötvénypiaci feszültségek mellett külön is kiemeli.

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