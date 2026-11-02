Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok

November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, amelyet Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszédében a rendszerváltás 36 éves adósságának nevezett. Az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig teszik közzé. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iratok nem lesznek teljesek, és egy név szereplése önmagában nem elegendő az érintett megítéléséhez. Arra kérte a családokat és a sajtót, hogy kerüljék a megbélyegzést, és felelősen kezeljék a dokumentumokat.

November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A dokumentumokat két lépésben teszik hozzáférhetővé: ezen a héten megnyílnak az első állambiztonsági nyilvántartások, 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a beszervezési dossziékat is közzéteszik.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában a rendszerváltás 36 éve fennálló adósságának nevezte az állambiztonsági iratok feltárását.

Szerinte az 1989–90-es rendszerváltást követő politikai elit minden oldala visszaélt az akták nyilvánosságának hiányával. A dokumentumokat politikai manipulációra, lejáratásra és hatalmi harcokra használták, miközben az érintettek és családtagjaik évtizedeken keresztül hiába vártak a válaszokra.

A kormányfő szerint az iratok nyilvánosságra hozatala azokkal szemben is régi adósság, akiket megfigyeltek, megzsaroltak, vagy akiknek a diktatúra kettétörte az életét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hozzáférhetővé váló dokumentumok nem lesznek teljesek, mivel 1956-ban és a rendszerváltás éveiben is jelentős mennyiségű iratot semmisítettek meg. Arra is figyelmeztetett, hogy egy név szereplése az állambiztonsági nyilvántartásokban önmagában nem elegendő az érintett tevékenységének megítéléséhez.

Voltak, akiket sikertelenül próbáltak beszervezni, mások aláírták az együttműködést, de később megtagadták azt. Egyeseket zsarolással kényszerítettek, míg mások önként, anyagi vagy karrierelőnyökért vállalták a megfigyelést.

Magyar szerint az egyes történeteket a körülmények pontos ismeretében kell értékelni, és elsősorban azokat terheli felelősség, akik a diktatúra állambiztonsági rendszerét irányították, a megfigyeléseket elrendelték, illetve a beszervezéseket és zsarolásokat végrehajtották. A miniszterelnök arra kérte a családokat és a közösségeket, hogy az iratok nyilvánosságra kerülése után adjanak időt az érintetteknek a történtek feldolgozására. Kiemelte, hogy sem a nyilvános megbélyegzés, sem a megszégyenítés nem lehet cél, a gyermekek és unokák pedig semmilyen felelősséggel nem tartoznak felmenőik tetteiért.

A sajtó és a közélet szereplőit külön is felelős magatartásra szólította fel. Azt kérte, hogy ellenőrizzék a dokumentumokat, lehetőség szerint hallgassák meg az érintetteket, és

vegyék figyelembe az ügyek személyes és történelmi összetettségét.

Magyar Péter az október 23-i parlamenti megemlékezésre is kitért. Megköszönte az eseményen részt vevő európai vezetők és külföldi vendégek jelenlétét, ugyanakkor élesen bírálta a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk képviselőit a távolmaradásuk miatt. Azt mondta, közös szégyenük, hogy a forradalom 70. évfordulóján még egy közös főhajtásra sem voltak képesek.

Együttműködés a szomszédokkal

Felidézte a múlt csütörtöki prágai magyar–cseh közös kormányülést, amelyen nyolc magyar miniszter vett részt.

A két ország közötti együttműködés egyik kiemelt területe a közlekedés fejlesztése. Már megkezdődött a Budapestet Varsóval összekötő nagysebességű vasút előkészítése, amelynek megvalósulásával Budapest és Prága között három, Budapest és Varsó között pedig öt órára csökkenhet az utazási idő. A több tízmilliárd eurós beruházás finanszírozásáért a visegrádi négyek közösen kívánnak fellépni a következő uniós költségvetésben.

Tavasszal Budapesten tartják a következő magyar–cseh kormányülést, novemberben pedig Pozsonyban rendeznek újabb visegrádi csúcstalálkozót.

Magyar emellett hamarosan Berlinbe utazik, ahol a német kancellárral tárgyal, több minisztere pedig német kollégájával egyeztet. A jövő héten Dublinban találkozik az Európai Unió másik 26 állam- és kormányfőjével. A miniszterelnök a szerbiai választásokon győztes egyetemisták által alakítandó új kormánnyal is hivatalos kapcsolatfelvételt helyezett kilátásba.

70 évvel ezelőtt a magyar szabadságharcosok magukra maradtak a túlerővel szemben. Ma Magyarország nincs egyedül. Barátai vannak Prágától Varsóig, Belgrádtól Washingtonig

– fogalmazott Magyar Péter, aki szerint Magyarország ismét megbízható, a nemzeti és európai értékekhez hű szövetségesnek számít.

A kormányfő ezt követően a magyar belpolitikára tért át. Kijelentette, hogy Magyarországnak szüksége van egy erős, tisztességes, vitatkozó jobboldalra, amely politikai otthont biztosít a konzervatív, nemzeti érzelmű, a családokat és a hagyományokat tisztelő választóknak. Élesen támadta ugyanakkor a Fidesz–KDNP-t, amelyet szervezett bűnözői csoporthoz hasonlított. Szerinte a korábbi kormánypártok politikai közösségnek nevezték magukat, miközben működésük valójában a maffia szabályait követte.

A Fidesz sem tett mást az elmúlt 16 évben. Politikai pártnak hívta a maffiát. Kulturális támogatásnak a tiltott pártfinanszírozást, nemzeti értéknek a lopást

– fogalmazott.

Magyar az elmúlt hetekben letartóztatásba került három korábbi kormánytag, Seszták Miklós, Hankó Balázs és Matolcsy György ügyét is felhozta. Állítása szerint Seszták csaknem 12 milliárd forint kenőpénzt fogadott el, lakásában pedig két, egyenként 1660 kilogrammos páncélszekrényt találtak, amelyekben 9 milliárd forint készpénzt tartott. Hankót a Fidesz kampányának közpénzből történő finanszírozásával, Matolcsyt pedig a jegybanki alapítványok vagyonának eltüntetésével hozta összefüggésbe.

A kormányfő azt állította, hogy Orbán Viktor nem állt ki egykori miniszterei mellett, és elsősorban attól tart, hogy a büntetőeljárások során ellene is vallomást tehetnek. A miniszterelnök visszautasította Orbán Viktor azon állítását is, hogy a Tisza célja a politikai jobboldal felszámolása.

Magyar Péter külön megszólította a Fidesz szavazóit is, akikről azt mondta, nem tehetnek arról, ami az elmúlt 16 évben történt. Szerinte azok, akik hittek a nemzetben, a családban és a keresztény értékekben, joggal várhatták el, hogy politikai vezetőik is ezeket szolgálják.

Önöket csapták be a legjobban. Önök érdemlik meg a legjobban, hogy újra legyen tisztességes, valódi politikai otthonuk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy addig nem állnak meg, amíg Magyarország vissza nem kapja a pénzét, a becsületét és a tisztességes jövőjét.

Mi lesz a költségvetéssel?

A költségvetés parlamenti vitájában további módosításokra készülnek, amelyekkel Magyar szerint a korábbi rendszer utolsó kiváltságait is felszámolják. Ezek közé sorolta

a volt köztársasági elnökök évi több tízmillió forintos, alapítványok támogatására fordítható keretét, amelyet megszüntetnek.

A kulturális intézményrendszerben szintén jelentős átalakításokat terveznek. A Nemzeti Színháztól az Operaházon és a Nemzeti Filmintézeten át a Petőfi Kulturális Ügynökségig több mint egy tucat intézménynél zajlik átfogó átvilágítás, amelynek eredményei a jövő évi költségvetésben is megjelennek.

A Magyar Művészeti Akadémia működésének átalakítása alaptörvény-módosítást és mintegy 150 jogszabály átírását igényli. A kormány már megkezdte az előkészítést, az állami kulturális feladatok irányítását pedig visszahelyezné a minisztériumokhoz. Magyar hangsúlyozta, hogy a benyújtott költségvetés nem jelenti az akadémia finanszírozási igényeinek végleges jóváhagyását, a Tisza-frakció módosító indítványokat terjeszt majd elő.

A Magyarságkutató Intézet és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet is átalakul: mindkét szervezet új nevet, új szerkezetet és új feladatokat kap. A civil és felekezeti támogatásoknál pedig megszüntetik a politikai alapú egyedi juttatásokat, a forrásokat a jövőben átlátható pályázatokon osztják el.

A kormányfő szerint összesen 2,5 millió magyar embernek csökken az adója, egymillió ember esetében pedig egyszámjegyűvé válik a személyi jövedelemadó. Emellett egymillió család számára megduplázzák a családi pótlékot, amely 1,7 millió gyermeket érint. Felidézte, hogy a családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett. Magyar Péter a költségvetés pénzügyi megalapozottságáról is beszélt. Közlése szerint a Költségvetési Tanács egyhangú döntéssel, alapvető kifogás nélkül támogatta a tervezetet, és megalapozottnak tartja a kitűzött hiánycélt.

A kormány 2027-re 4,9 százalékos költségvetési hiányt vállalt, miközben Magyar szerint a hitelminősítők tavasszal még 5,5–6 százalék körüli deficittel számoltak. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hiány csökkentését a béremelések és a szociális intézkedések végrehajtása mellett kívánják elérni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi