Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Októberben 55,5 pontra javult az amerikai feldolgozóipari ISM beszerzésimenedzser-index az előző havi 54,5 pontról, ami azt jelzi, hogy hosszú idő után a feldolgozóipar is magára talált. Az új megrendelések tovább emelkedtek, a foglalkoztatottsági alindex viszont kissé gyengült. Bár az árnyomás 77,9 pontról 75,2 pontra mérséklődött, továbbra is nagyon erős, és hasonló folyamatok figyelhetők meg a szolgáltatószektorban is. Kevin Warsh Fed-elnök korábban több információt várt a következő kamatdöntés előtt, a mai adat pedig inkább a további kamatemelés felé billenti a mérleget. Ellensúlyt jelenthet ugyanakkor, hogy az olaj ára ma hatalmasat esik.

Októberben az ISM feldolgozóipari beszerzési-menedzserindex 55,5 pontra javult az előző havi 54,5 ponthoz képest. A foglalkoztatottsági alindex 52,7 pontról 52,4 pontra csökkent, miközben az új megrendelések 55,3 pontról 55,5 pontra emelkedtek, az árnyomás pedig 77,9 pontról 75,2 pontra csökkent.

Összességében a nagy kép továbbra is az, hogy az amerikai gazdaság erős és hosszú idő után a feldolgozóipari is magára talált. A jelenlegi aktivitás és a megrendelések is bőven az aktivitás bővülését jelző 50 pont felett tartózkodnak. Az árnyomás viszont továbbra is nagyon erős. Mivel hasonló trendeket tapasztaltunk a szolgáltatószektorban is, ezért egyelőre inkább a további kamatemelések irányába billeg a mérlek.

Az előző ülésen Kevin Warsh, a Fed elnöke úgy fogalmazott, hogy a kövektező kamatdöntésig több információra van szükségül, hogy eldönthessék mi legyen a következő lépés.

A mai adat az első ilyen fontosabb információmorzsa és ez inkább a kamatemelés irányába mutat.

Ugyanakkor egy másik nagyon fontos információmorzsa, hogy ma hatalmasat esik az olajára.

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