Nem várt negatív adat jött Németországból

Németországban csökkent a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben éves és havi összevetésben részben a benzinkutak eladásainak visszaesése miatt - közölte a német statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn.
Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 2,3 százalékkal esett szeptemberben, ami gyorsulás az augusztusi 0,3 százalékos csökkenés után.
A kiskereskedelmi forgalom 2 százalékkal csökkent augusztussal összevetve, amikor még 1,2 százalékos növekedést mértek. A szakértői várakozások átlagában 0,4 százalékos havi szintű kiskereskedelmi forgalomnövekedés szerepelt.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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