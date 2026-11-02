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Nem várt negatív adat jött Németországból
Gazdaság

Nem várt negatív adat jött Németországból

MTI
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Váratlanul nagyot esett a német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, részben a benzinkutak gyengébb eladásai miatt. A forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, miközben szeptemberben még csak 0,3 százalékos volt a visszaesés. Havi alapon 2 százalékos csökkenést mértek, pedig augusztusban még 1,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az elemzők októberre átlagosan 0,4 százalékos havi növekedést vártak.

Németországban csökkent a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben éves és havi összevetésben részben a benzinkutak eladásainak visszaesése miatt - közölte a német statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn.

Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 2,3 százalékkal esett szeptemberben, ami gyorsulás az augusztusi 0,3 százalékos csökkenés után.

A kiskereskedelmi forgalom 2 százalékkal csökkent augusztussal összevetve, amikor még 1,2 százalékos növekedést mértek. A szakértői várakozások átlagában 0,4 százalékos havi szintű kiskereskedelmi forgalomnövekedés szerepelt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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