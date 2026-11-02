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Olyan csontvázak estek ki az Operából, hogy azonnali hatállyal menesztették Ókovács Szilvesztert
Gazdaság

Olyan csontvázak estek ki az Operából, hogy azonnali hatállyal menesztették Ókovács Szilvesztert

Portfolio
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Azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – számolt be róla Facebook-bejegyzésében Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A döntést az intézmény átvilágítása előzte meg, amelynek során minisztériumi jóváhagyás nélkül megállapított vezetői prémiumokat, vitatott szerződéseket és a produkciók költségelszámolásával kapcsolatos hiányosságokat tártak fel.

Az átvilágítás szerint Ókovács havi bruttó 4,8 millió forintos alapfizetése mellett további juttatásokat is kapott. A 2023 óta betöltetlen főzeneigazgatói pozícióhoz tartozó feladatokat célfeladatként osztották szét a főigazgató, helyettese és más munkatársak között, akik ezért havonta több százezer forintos prémiumokat kaptak. A feladatok teljesítését ráadásul az intézmény első és második számú vezetője egymásnak igazolta le.

A vizsgálat azt is feltárta, hogy a főigazgató hónapokon keresztül

havi bruttó több mint 660 ezer forintot kapott napi jegyzetek írásáért és közzétételéért.

Ez csaknem kétszerese volt az intézmény közösségimédia-kezeléséért felelős munkavállaló fizetésének, miközben a feladat egyébként más alkalmazottak munkakörébe is beletartozott.

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A vezetői juttatások mellett a produkciók pénzügyi nyilvántartásával is problémák voltak. Az Operaház vezetése az átvilágítás során nem tudta pontosan megmondani, mennyibe kerültek az egyes előadások, egy-egy produkciónál akár négy különböző becsült költség is szerepelt. Ezeknek az összegeknek kellene a beszerzési és közbeszerzési eljárások alapjául szolgálniuk.

Több száz millió forint értékű karmesteri szerződést is találtak. Amikor a vizsgálat során kérdéseket tettek fel ezek indokoltságáról, Ókovács visszavonta a szerződéseket. Egy másik esetben az intézmény vezetése azt állította, hogy nem jött létre munkaszerződés, az átvilágítás során azonban előkerült egy már aláírt és ellenjegyzett dokumentum.

Egy állami kulturális intézmény nem működhet úgy, hogy a vezetők maguknak állapítanak meg plusz juttatásokat, egymásnak igazolják le a teljesítést, miközben a beszerzések és a produkciók költségei sem követhetők megfelelően

– írta Nagy Ervin.

Új főigazgatót keresnek

Az Operaház élére ideiglenes vezető kerül, akinek feladata a működés folytonosságának biztosítása, az átvilágítás során feltárt hiányosságok rendezése és a további szükséges intézkedések végrehajtása lesz.

A főigazgatói poszt betöltésére nyílt pályázatot írnak ki.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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