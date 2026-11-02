Óriási átalakítás a magyar közmédiában: 20 milliárdos megtakarítás után jön a leépítés

A közmédia ma megkezdte a tárgyalásokat a munkavállalói képviselőkkel a csoportos létszámcsökkentésről. Az átalakításhoz egy keretszámot határoztak meg, a végleges létszámleépítés a most induló egyeztetés függvényében legfeljebb 160 munkavállalót érint - írta közleményében a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.

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A közmédia megbízott vezetése az átfogó átvilágítás során másfél évtizedes kettős szervezeti struktúrát, párhuzamosan működő egységeket és túlárazott, teljesítés nélküli szerződéseket tárt fel, amelyek

felszámolása eddig 20 milliárd forint működési költségmegtakarítást jelent.

Az egységessé vált szervezetnek most a valós feladatokhoz igazodó létszámra van szüksége - írja a közlemény.

A munkáltató a Munka Törvénykönyve szerinti sorrendet követve

először a Központi Üzemi Tanácsot, a telephelyi üzemi tanácsokat és az illetékes állami foglalkoztatási szervet tájékoztatta, a tárgyalásokba pedig a Kollektív Szerződés alapján a képviselettel rendelkező szakszervezeteket is bevonta. A törvényben előírt tárgyalási időszak várhatóan november végén zárul. Ezt követően az érintett munkavállalók egyéni, írásbeli tájékoztatást kapnak, a munkaviszonyok megszüntetésére pedig ettől számítva legalább 30 nap elteltével kerülhet sor.

A döntések objektív szempontok alapján születnek:

megszűnő munkakörök várható szükségessége,

a munkavállaló szakmai tapasztalata, képzettsége és a munkakörre való alkalmassága alapján.

Az érintettek a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés szerint őket megillető valamennyi járandóságot megkapják.

A munkáltató nyitott a következmények enyhítését szolgáló javaslatokra, és várja ezeket a munkavállalói oldaltól is.

A közmédia az egyeztetési folyamat eredményeiről annak lezárultával tájékoztat majd, de egyes munkatársak érintettségéről a személyes adatok védelme miatt nem nyilatkozik - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor