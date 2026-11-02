Óriási átalakítás a magyar közmédiában: 20 milliárdos megtakarítás után jön a leépítés

A közmédia megbízott vezetése az átfogó átvilágítás során másfél évtizedes kettős szervezeti struktúrát, párhuzamosan működő egységeket és túlárazott, teljesítés nélküli szerződéseket tárt fel, amelyek
felszámolása eddig 20 milliárd forint működési költségmegtakarítást jelent.
Az egységessé vált szervezetnek most a valós feladatokhoz igazodó létszámra van szüksége - írja a közlemény.
A munkáltató a Munka Törvénykönyve szerinti sorrendet követve
- először a Központi Üzemi Tanácsot, a telephelyi üzemi tanácsokat és az illetékes állami foglalkoztatási szervet tájékoztatta, a tárgyalásokba pedig a Kollektív Szerződés alapján a képviselettel rendelkező szakszervezeteket is bevonta. A törvényben előírt tárgyalási időszak várhatóan november végén zárul.
- Ezt követően az érintett munkavállalók egyéni, írásbeli tájékoztatást kapnak, a munkaviszonyok megszüntetésére pedig ettől számítva legalább 30 nap elteltével kerülhet sor.
A döntések objektív szempontok alapján születnek:
- megszűnő munkakörök várható szükségessége,
- a munkavállaló szakmai tapasztalata, képzettsége és a munkakörre való alkalmassága alapján.
Az érintettek a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés szerint őket megillető valamennyi járandóságot megkapják.
A munkáltató nyitott a következmények enyhítését szolgáló javaslatokra, és várja ezeket a munkavállalói oldaltól is.
A közmédia az egyeztetési folyamat eredményeiről annak lezárultával tájékoztat majd, de egyes munkatársak érintettségéről a személyes adatok védelme miatt nem nyilatkozik - tette hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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