Rég nem láttak olyan inflációt a franciák, mint októberben

Váratlanul gyorsult az infláció Franciaországban, ahol októberben 3,4 százalékra nőtt az éves pénzromlás a szeptemberi 3,1 százalékról, ami 2023 decembere óta a legmagasabb érték. A francia statisztikai hivatal, az Insee előzetes adatai szerint az emelkedést elsősorban az energiaárak okozták, amelyek egy év alatt 24,1 százalékkal nőttek. Az elemzők 3,2 százalékos éves és 0,2 százalékos havi drágulásra számítottak, a fogyasztói árak azonban egy hónap alatt 0,4 százalékkal emelkedtek. A szolgáltatások ára is gyorsabban nőtt, az élelmiszerek drágulása viszont 1,2 százalékra lassult. Az uniós összehasonlításra használt harmonizált fogyasztói árindex éves szinten 3,8 százalékra ugrott.

Franciaországban 3,4 százalékos, 2023 decembere óta a legmagasabb éves inflációt mérték októberben, miután egy hónappal korábban 3,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a francia statisztikai hivatal, az Insee előzetes adatai alapján.

Az éves infláció októberi emelkedését elsősorban az energiatermékek árának gyorsuló növekedése okozta.

Az elemzők előzetesen 3,2 százalékos októberi éves inflációs adatot vártak.

Az energiaárak 24,1 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, szemben az egy hónappal korábbi 21,3 százalékkal, míg az élelmiszerek éves szintű drágulása 1,2 százalékra lassult az előző havi 1,4 százalékról.

A szolgáltatások ára 2,7 százalékkal emelkedett az előző havi 2,4 százalékot követően, miközben az ipari termékek árcsökkenése az előző havi 0,3 százalékról 0,2 százalékra mérséklődött.

Októberben a franciaországi fogyasztói árak az elemzők által várt 0,2 százaléknál nagyobb mértékben, 0,4 százalékkal nőttek havi összevetésben, miután egy hónappal korábban 0,3 százalékos csökkenést jegyeztek fel.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex-emelkedés mértéke (HICP) éves szinten az előző havi 3,4 százalék után 3,8 százalék volt októberben, míg havi szinten 0,4 százalékos emelkedést regisztráltak a szeptemberi 0,3 százalékos csökkenés után.

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