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Szétesik a polar vortex: gyökeres változás jöhet Magyarország időjárásában
Gazdaság

Szétesik a polar vortex: gyökeres változás jöhet Magyarország időjárásában

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A megfigyelések történetében még soha nem bomlott fel ilyen korán a sarkkörök felett, 20-30 kilométeres magasságban elhelyezkedő poláris örvény (polar vortex). A meteorológusok szerint ennek nyomán Európában és Észak-Amerikában is szélsőséges időszakok jöhetnek, amelyek miatt hidegbetörések és szokatlanul meleg napok váltják egymást. A Weather on Maps szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a korábbi hasonló esetek most nem segítik a pontos előrejelzést. A modellek szerint a következő két hétben a kontinens legkeletibb részein sarkvidéki hideg törhet dél felé, nyugaton viszont enyhébb idő várható. Magyarországon ezen a héten a szokásosnál hidegebb és szárazabb lesz az idő, a jövő héten azonban kissé melegszik a levegő, és több csapadék is érkezhet.

Az éppen aktuális időjárást a meteorológiai modellek jellemzően a légkör alsóbb, felhőképződéssel járó rétegeinek kaotikus áramlásai alapján határozzák meg. A sarkkörök felett azonban

a 20-30 kilométeres magasságban szabályos örvénylő mozgás figyelhető meg, amelyet a meteorológusok sarki örvénynek (polar vortex) neveznek.

A polar vortex-szel leginkább akkor foglalkozunk, amikor az örvénylő mozgás - jellemzően a sztratoszférában lezajló felmelegedés miatt - lelassul, vagy akár teljesen le is áll, amivel a sarkvidéki légtömegek déli irányba indulnak meg, ezzel hidegbetöréseket okozva az északi féltekén Európában és Észak-Amerikában.

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A poláris sztratoszférikus örvény állapota október 19-én. Az örvény ekkor még láthatóan stabil korong formát öltött. Kép forrása: Weather on Maps

Ahogy arról a korábban mi is beszámoltunk, az örvény idén szokatlanul korán, már november elején meggyengülhet, mostanihoz hasonló, rekordkorai felbomlásra azonban még nem volt példa a megfigyelések történetében, a folyamat pedig már javában tart.

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A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra

polar-vortex
A poláris örvényre vonatkozó előrejelzés november 3-án. Ekkorra a légköri jelenség már láthatóan jóval zavartabb képet mutat. Ahol korábban viszonylag hideg levegő örvénylett az Északi-Sark fölött, ott mostanra viszonylag meleg levegő található. Kép forrása: Weather on Maps

Az esemény hatására a meteorológusok szerint az elkövetkezőkben

Észak-Amerikában és Európában is szélsőséges periódusok, felváltva jelentkező hidegbetörések és szokatlanul meleg időszakok alakulhatnak ki.

A Weather on Maps meteorológusai azt is megjegyzik a bejegyzésükben, hogy a korábbi analógiák nem segítenek a pontos előrejelzésben. A jelenlegi meteorológiai modellek mindenesetre azt mutatják, hogy az ilyenkor jellemzően kialakuló blokkoló anticiklon egyre keletebbre tolódik. Ennek következtében a következő két hétben Európa legkeletibb részein sarkvidéki hideg törhet dél felé, miközben a kontinens nyugati felén enyhébb, délnyugatias áramlás válhat uralkodóvá.

geopotenciál-térkép
Légnyomás előrejelzés november 10-ére. Az eheti, száraz, szokásosnál hidegebb időjárás után ekkor Közép-Európában már a páradúsabb áramlás válik jellemzővé.A nyugatias áramlást az észak-déli váltja majd fel. Kép forrása: Weather on Maps

A hazai kilátásokkal kapcsolatban a poszt szerzői hozzátették, hogy

nálunk ezen a héten a szokásosnál még hidegebb és szárazabb lesz az idő, a jövő héten viszont kissé melegszik a levegő, a délies áramlással pedig több csapadék is érkezhet.

időjárási-előrejelzés
Kép forrása: Weather on Maps
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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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