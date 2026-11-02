Szétesik a polar vortex: gyökeres változás jöhet Magyarország időjárásában

Az éppen aktuális időjárást a meteorológiai modellek jellemzően a légkör alsóbb, felhőképződéssel járó rétegeinek kaotikus áramlásai alapján határozzák meg. A sarkkörök felett azonban

a 20-30 kilométeres magasságban szabályos örvénylő mozgás figyelhető meg, amelyet a meteorológusok sarki örvénynek (polar vortex) neveznek.

A polar vortex-szel leginkább akkor foglalkozunk, amikor az örvénylő mozgás - jellemzően a sztratoszférában lezajló felmelegedés miatt - lelassul, vagy akár teljesen le is áll, amivel a sarkvidéki légtömegek déli irányba indulnak meg, ezzel hidegbetöréseket okozva az északi féltekén Európában és Észak-Amerikában.

A poláris sztratoszférikus örvény állapota október 19-én. Az örvény ekkor még láthatóan stabil korong formát öltött. Kép forrása: Weather on Maps

Ahogy arról a korábban mi is beszámoltunk, az örvény idén szokatlanul korán, már november elején meggyengülhet, mostanihoz hasonló, rekordkorai felbomlásra azonban még nem volt példa a megfigyelések történetében, a folyamat pedig már javában tart.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 26. A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra

A poláris örvényre vonatkozó előrejelzés november 3-án. Ekkorra a légköri jelenség már láthatóan jóval zavartabb képet mutat. Ahol korábban viszonylag hideg levegő örvénylett az Északi-Sark fölött, ott mostanra viszonylag meleg levegő található. Kép forrása: Weather on Maps

Az esemény hatására a meteorológusok szerint az elkövetkezőkben

Észak-Amerikában és Európában is szélsőséges periódusok, felváltva jelentkező hidegbetörések és szokatlanul meleg időszakok alakulhatnak ki.

A Weather on Maps meteorológusai azt is megjegyzik a bejegyzésükben, hogy a korábbi analógiák nem segítenek a pontos előrejelzésben. A jelenlegi meteorológiai modellek mindenesetre azt mutatják, hogy az ilyenkor jellemzően kialakuló blokkoló anticiklon egyre keletebbre tolódik. Ennek következtében a következő két hétben Európa legkeletibb részein sarkvidéki hideg törhet dél felé, miközben a kontinens nyugati felén enyhébb, délnyugatias áramlás válhat uralkodóvá.

Légnyomás előrejelzés november 10-ére. Az eheti, száraz, szokásosnál hidegebb időjárás után ekkor Közép-Európában már a páradúsabb áramlás válik jellemzővé.A nyugatias áramlást az észak-déli váltja majd fel. Kép forrása: Weather on Maps

A hazai kilátásokkal kapcsolatban a poszt szerzői hozzátették, hogy

nálunk ezen a héten a szokásosnál még hidegebb és szárazabb lesz az idő, a jövő héten viszont kissé melegszik a levegő, a délies áramlással pedig több csapadék is érkezhet.

Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio