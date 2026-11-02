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FONTOS Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
Tisza-kormány: az NNI keresi Matolcsy Ádámot, Ókovács Szilvesztert pedig menesztették
Gazdaság

Tisza-kormány: az NNI keresi Matolcsy Ádámot, Ókovács Szilvesztert pedig menesztették

Portfolio
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November 4-én megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A parlamentben a nyilvános ügynöklisták és a magántőkealapok mellett a milliárdosok vagyonadójáról, az új legfőbb ügyészről, a december 24-i munkaszüneti napról és a költségvetésről is szó lesz; a TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását. A költségvetési vitában további módosításokra készülnek, köztük a volt köztársasági elnökök alapítványok támogatására fordítható, évi több tízmillió forintos keretének megszüntetésére. Matolcsy Ádám és Stofa György körözését a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának fejvadászai vették át. Az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással Sonnevend Pált választotta a testület elnökévé. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát, miután az intézmény átvilágítása minisztériumi jóváhagyás nélkül megállapított vezetői prémiumokat, vitatott szerződéseket és a produkciók költségelszámolásával kapcsolatos hiányosságokat tárt fel.
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Magyar Péter is reagált Ókovács Szilveszter menesztésére

Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter főigazgató rémuralmának és pazarlásának.

Az Operaház új vezetőjét nyílt, transzparens pályázaton választjuk ki.

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Megérkezett a Wekerle Plusz: az interneten már most látványosat alakított a program

A Tisza-kormány első költségvetésében az Otthon Start Program helyébe a Wekerle Plusz lép, amellyel a kormány egy szűkebb kört szeretne célozni. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy a kedvezményes hitelek 59 százaléka a leggazdagabb jövedelmi tizedhez került, és sokan befektetési céllal vásároltak. Az új programmal a Tisza-kormány a vásárlási és építési hitel mellett visszahozza a lakás-takarékpénztárak állami támogatását, és az energetikai korszerűsítést is segíti. A Google Trends adatai szerint a Wekerle iránti érdeklődés néhány nap alatt az Otthon Start tavalyi csúcsának mintegy négyötödét érte el. Közben viszont az is kiolvasható az adatokból, hogy a Wekerle bejelentését követően az Otthon Start iránti érdeklődés is megugrott, mivel sokan szeretnék még igénybe venni a kedvezőbb, 3 százalékos hitelt használt lakás vásárlására.

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Megérkezett a Wekerle Plusz: az interneten már most látványosat alakított a program
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Újra látogatható a Karmelita

Újra látogatható a Karmelita - olvasható a kormány Facebook-oldalán.

Időpontfoglalás a szabadkarmelita.hu oldalon.

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A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György körözését. A két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás gyanúja miatt, amelynek kapcsán a korábbi jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt már október végén letartóztatták – szúrta ki a Telex.

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A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra
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Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság új elnöke

Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság (Ab) elnökévé a testület hétfői teljes ülése titkos szavazással - közölte az Ab a honlapján.

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Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság új elnöke
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Olyan csontvázak estek ki az Operából, hogy azonnali hatállyal menesztették Ókovács Szilvesztert

Azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – számolt be róla Facebook-bejegyzésében Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A döntést az intézmény átvilágítása előzte meg, amelynek során minisztériumi jóváhagyás nélkül megállapított vezetői prémiumokat, vitatott szerződéseket és a produkciók költségelszámolásával kapcsolatos hiányosságokat tártak fel.

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Olyan csontvázak estek ki az Operából, hogy azonnali hatállyal menesztették Ókovács Szilvesztert
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Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok

November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, amelyet Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszédében a rendszerváltás 36 éves adósságának nevezett. Az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig teszik közzé. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iratok nem lesznek teljesek, és egy név szereplése önmagában nem elegendő az érintett megítéléséhez. Arra kérte a családokat és a sajtót, hogy kerüljék a megbélyegzést, és felelősen kezeljék a dokumentumokat.

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Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok
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ALPHA-riasztás volt a magyar légtérben – Azonnal felszállt egy Gripen, kényszerleszállás történt Budapesten

Éles bevetésen vett részt ma a magyar légierő egyik Gripen-vadászgépe – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebookon.

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ALPHA-riasztás volt a magyar légtérben – Azonnal felszállt egy Gripen, kényszerleszállás történt Budapesten
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Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről

A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A döntés hetekig tartó vita után született, miután az Országgyűlés nem választotta meg Baka András köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Szathmáryt bírálói szerint nem a változás embere volt, mivel a Legfőbb Ügyészségről érkezett, ráadásul testvére érintettként szerepel az aranykonvojügyben. A hosszú ügyészi pályát befutó, a vörösiszapügyből ismert Fejest korábban Polt Péter mozdította el a Veszprém megyei főügyészi posztról, ezért sokan kompromisszumos jelöltnek tartják. Megválasztásával rendeződhet az államfő és a kormánytöbbség közötti feszültség, az ügyészség pedig új vezetést és új működési szemléletet kaphat.

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Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
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Magyar Péter: fontos napok jönnek

Fontos napok jönnek a parlamentben - írja Magyar Péter a Facebookon.

Nyilvános ügynöklisták és magántőkealapok, a milliárdosok vagyonadója, döntés az új legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról, költségvetés.

Ma is lesz parlamenti ülés 13 órától.

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Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó

Megkezdődhet a nyíregyházi Tokaji úton található vasúti átjáró kiváltására szolgáló aluljáró tervezése, majd ezt követően a kivitelezése – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

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Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó
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A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István

Nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét a jövő évi költségvetés készítésekor, és jelenleg sem ennek átalakítása áll a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai munkájának középpontjában – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában. A tárcavezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan energetikai feltételeket akarnak teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.

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A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István
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Hétfőn is összeül a parlament

Hétfőn ismét összeül a parlament. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik.

A fókuszban ma is a 2017-es költségvetés lehet, de annak általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat.

November 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták is.

Életmódközpont-hálózatot alapíthat a kormány

Norvég mintára országos, államilag finanszírozott életmódközpont-hálózat létrehozását javasolják évi 30 milliárd forintból. A tervek szerint 20–25 ezer lakosra jutna egy központ. A Magyar Életmódorvostani Társaság konferenciáján az izomerő megőrzését, a személyre szabott életmódváltást és az egészségben eltöltött évek növelését emelték ki.

Megállapodások születtek Washingtonban

Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatásán energiabiztonsági és bűnüldözési megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető további magas rangú tisztviselőkkel is egyeztetett, látogatásának eredményeiről pedig a Heti Naplónak adott interjúban beszélt.

Emeletes buszokat venne a MÁV

A MÁV 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A járműveket a legforgalmasabb járatokon, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások idején kieső vonatok pótlására használnák.

Október végétől uniós forrásból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik. Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek készülnek, Balatonfüreden három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyiek tiltakozása miatt kimarad a programból, a Balaton déli partján ugyanakkor hasonló korszerűsítések indulnak.

Vezérigazgatót keres az MTI

A Független Közmédia Testület nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére.

Csökken a KEHOP Plusz kerete

A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken. A kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást az RRF terhére sorolt át az uniós pénzek felszabadítása érdekében. A korábbi tájékoztatás szerint mintegy 300 milliárd forintnyi projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem adnak teljes magyarázatot a KEHOP Plusz keretének csökkenésére.

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