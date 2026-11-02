Tisza-kormány: az NNI keresi Matolcsy Ádámot, Ókovács Szilvesztert pedig menesztették

Magyar Péter is reagált Ókovács Szilveszter menesztésére
Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter főigazgató rémuralmának és pazarlásának.
Az Operaház új vezetőjét nyílt, transzparens pályázaton választjuk ki.
Megérkezett a Wekerle Plusz: az interneten már most látványosat alakított a program
A Tisza-kormány első költségvetésében az Otthon Start Program helyébe a Wekerle Plusz lép, amellyel a kormány egy szűkebb kört szeretne célozni. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy a kedvezményes hitelek 59 százaléka a leggazdagabb jövedelmi tizedhez került, és sokan befektetési céllal vásároltak. Az új programmal a Tisza-kormány a vásárlási és építési hitel mellett visszahozza a lakás-takarékpénztárak állami támogatását, és az energetikai korszerűsítést is segíti. A Google Trends adatai szerint a Wekerle iránti érdeklődés néhány nap alatt az Otthon Start tavalyi csúcsának mintegy négyötödét érte el. Közben viszont az is kiolvasható az adatokból, hogy a Wekerle bejelentését követően az Otthon Start iránti érdeklődés is megugrott, mivel sokan szeretnék még igénybe venni a kedvezőbb, 3 százalékos hitelt használt lakás vásárlására.
Újra látogatható a Karmelita
Újra látogatható a Karmelita - olvasható a kormány Facebook-oldalán.
Időpontfoglalás a szabadkarmelita.hu oldalon.
A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György körözését. A két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás gyanúja miatt, amelynek kapcsán a korábbi jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt már október végén letartóztatták – szúrta ki a Telex.
Sonnevend Pál az Alkotmánybíróság új elnöke
Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság (Ab) elnökévé a testület hétfői teljes ülése titkos szavazással - közölte az Ab a honlapján.
Olyan csontvázak estek ki az Operából, hogy azonnali hatállyal menesztették Ókovács Szilvesztert
Azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – számolt be róla Facebook-bejegyzésében Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A döntést az intézmény átvilágítása előzte meg, amelynek során minisztériumi jóváhagyás nélkül megállapított vezetői prémiumokat, vitatott szerződéseket és a produkciók költségelszámolásával kapcsolatos hiányosságokat tártak fel.
Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok
November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, amelyet Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszédében a rendszerváltás 36 éves adósságának nevezett. Az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig teszik közzé. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iratok nem lesznek teljesek, és egy név szereplése önmagában nem elegendő az érintett megítéléséhez. Arra kérte a családokat és a sajtót, hogy kerüljék a megbélyegzést, és felelősen kezeljék a dokumentumokat.
ALPHA-riasztás volt a magyar légtérben – Azonnal felszállt egy Gripen, kényszerleszállás történt Budapesten
Éles bevetésen vett részt ma a magyar légierő egyik Gripen-vadászgépe – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebookon.
Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A döntés hetekig tartó vita után született, miután az Országgyűlés nem választotta meg Baka András köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Szathmáryt bírálói szerint nem a változás embere volt, mivel a Legfőbb Ügyészségről érkezett, ráadásul testvére érintettként szerepel az aranykonvojügyben. A hosszú ügyészi pályát befutó, a vörösiszapügyből ismert Fejest korábban Polt Péter mozdította el a Veszprém megyei főügyészi posztról, ezért sokan kompromisszumos jelöltnek tartják. Megválasztásával rendeződhet az államfő és a kormánytöbbség közötti feszültség, az ügyészség pedig új vezetést és új működési szemléletet kaphat.
Magyar Péter: fontos napok jönnek
Fontos napok jönnek a parlamentben - írja Magyar Péter a Facebookon.
Nyilvános ügynöklisták és magántőkealapok, a milliárdosok vagyonadója, döntés az új legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról, költségvetés.
Ma is lesz parlamenti ülés 13 órától.
Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó
Megkezdődhet a nyíregyházi Tokaji úton található vasúti átjáró kiváltására szolgáló aluljáró tervezése, majd ezt követően a kivitelezése – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István
Nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét a jövő évi költségvetés készítésekor, és jelenleg sem ennek átalakítása áll a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai munkájának középpontjában – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában. A tárcavezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan energetikai feltételeket akarnak teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.
Hétfőn is összeül a parlament
Hétfőn ismét összeül a parlament. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik.
A fókuszban ma is a 2017-es költségvetés lehet, de annak általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat.
November 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták is.
Életmódközpont-hálózatot alapíthat a kormány
Norvég mintára országos, államilag finanszírozott életmódközpont-hálózat létrehozását javasolják évi 30 milliárd forintból. A tervek szerint 20–25 ezer lakosra jutna egy központ. A Magyar Életmódorvostani Társaság konferenciáján az izomerő megőrzését, a személyre szabott életmódváltást és az egészségben eltöltött évek növelését emelték ki.
Megállapodások születtek Washingtonban
Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatásán energiabiztonsági és bűnüldözési megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető további magas rangú tisztviselőkkel is egyeztetett, látogatásának eredményeiről pedig a Heti Naplónak adott interjúban beszélt.
Emeletes buszokat venne a MÁV
A MÁV 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A járműveket a legforgalmasabb járatokon, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások idején kieső vonatok pótlására használnák.
Október végétől uniós forrásból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik. Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek készülnek, Balatonfüreden három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyiek tiltakozása miatt kimarad a programból, a Balaton déli partján ugyanakkor hasonló korszerűsítések indulnak.
Vezérigazgatót keres az MTI
A Független Közmédia Testület nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére.
Csökken a KEHOP Plusz kerete
A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken. A kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást az RRF terhére sorolt át az uniós pénzek felszabadítása érdekében. A korábbi tájékoztatás szerint mintegy 300 milliárd forintnyi projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem adnak teljes magyarázatot a KEHOP Plusz keretének csökkenésére.
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