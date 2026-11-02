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Tisza-kormány: Fejes Pétert támogatja a TISZA, fontos döntések jönnek a parlamentben
Gazdaság

Tisza-kormány: Fejes Pétert támogatja a TISZA, fontos döntések jönnek a parlamentben

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A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását. A parlamentben fontos döntések jönnek: napirenden lesznek a nyilvános ügynöklisták és a magántőkealapok, a milliárdosok vagyonadója, az új legfőbb ügyész megválasztása, a december 24-i munkaszüneti nap és a költségvetés is, az ülés 13 órakor kezdődik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a jövő évi költségvetés készítésekor nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét, és jelenleg sem a rendszer átalakítása áll a tárca szakmai munkájának középpontjában. A minisztérium ugyanakkor olyan energetikai feltételeket akar teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.
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Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről

A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A döntés hetekig tartó vita után született, miután az Országgyűlés nem választotta meg Baka András köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Szathmáryt bírálói szerint nem a változás embere volt, mivel a Legfőbb Ügyészségről érkezett, ráadásul testvére érintettként szerepel az aranykonvojügyben. A hosszú ügyészi pályát befutó, a vörösiszapügyből ismert Fejest korábban Polt Péter mozdította el a Veszprém megyei főügyészi posztról, ezért sokan kompromisszumos jelöltnek tartják. Megválasztásával rendeződhet az államfő és a kormánytöbbség közötti feszültség, az ügyészség pedig új vezetést és új működési szemléletet kaphat.

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Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
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Magyar Péter: fontos napok jönnek

Fontos napok jönnek a parlamentben - írja Magyar Péter a Facebookon.

Nyilvános ügynöklisták és magántőkealapok, a milliárdosok vagyonadója, döntés az új legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról, költségvetés.

Ma is lesz parlamenti ülés 13 órától.

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Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó

Megkezdődhet a nyíregyházi Tokaji úton található vasúti átjáró kiváltására szolgáló aluljáró tervezése, majd ezt követően a kivitelezése – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

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Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó
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A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István

Nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét a jövő évi költségvetés készítésekor, és jelenleg sem ennek átalakítása áll a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai munkájának középpontjában – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában. A tárcavezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan energetikai feltételeket akarnak teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.

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A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István
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Hétfőn is összeül a parlament

Hétfőn ismét összeül a parlament. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik.

A fókuszban ma is a 2017-es költségvetés lehet, de annak általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat.

November 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták is.

Életmódközpont-hálózatot alapíthat a kormány

Norvég mintára országos, államilag finanszírozott életmódközpont-hálózat létrehozását javasolják évi 30 milliárd forintból. A tervek szerint 20–25 ezer lakosra jutna egy központ. A Magyar Életmódorvostani Társaság konferenciáján az izomerő megőrzését, a személyre szabott életmódváltást és az egészségben eltöltött évek növelését emelték ki.

Megállapodások születtek Washingtonban

Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatásán energiabiztonsági és bűnüldözési megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető további magas rangú tisztviselőkkel is egyeztetett, látogatásának eredményeiről pedig a Heti Naplónak adott interjúban beszélt.

Emeletes buszokat venne a MÁV

A MÁV 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A járműveket a legforgalmasabb járatokon, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások idején kieső vonatok pótlására használnák.

Október végétől uniós forrásból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik. Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek készülnek, Balatonfüreden három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyiek tiltakozása miatt kimarad a programból, a Balaton déli partján ugyanakkor hasonló korszerűsítések indulnak.

Vezérigazgatót keres az MTI

A Független Közmédia Testület nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére.

Csökken a KEHOP Plusz kerete

A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken. A kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást az RRF terhére sorolt át az uniós pénzek felszabadítása érdekében. A korábbi tájékoztatás szerint mintegy 300 milliárd forintnyi projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem adnak teljes magyarázatot a KEHOP Plusz keretének csökkenésére.

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