Tisza-kormány: Fejes Pétert támogatja a TISZA, fontos döntések jönnek a parlamentben

Hétfőn ismét összeül a parlament. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik.

A fókuszban ma is a 2017-es költségvetés lehet, de annak általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat.

November 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták is.

Életmódközpont-hálózatot alapíthat a kormány

Norvég mintára országos, államilag finanszírozott életmódközpont-hálózat létrehozását javasolják évi 30 milliárd forintból. A tervek szerint 20–25 ezer lakosra jutna egy központ. A Magyar Életmódorvostani Társaság konferenciáján az izomerő megőrzését, a személyre szabott életmódváltást és az egészségben eltöltött évek növelését emelték ki.

Megállapodások születtek Washingtonban

Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatásán energiabiztonsági és bűnüldözési megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető további magas rangú tisztviselőkkel is egyeztetett, látogatásának eredményeiről pedig a Heti Naplónak adott interjúban beszélt.

Emeletes buszokat venne a MÁV

A MÁV 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A járműveket a legforgalmasabb járatokon, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások idején kieső vonatok pótlására használnák.

Október végétől uniós forrásból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik. Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek készülnek, Balatonfüreden három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyiek tiltakozása miatt kimarad a programból, a Balaton déli partján ugyanakkor hasonló korszerűsítések indulnak.

Vezérigazgatót keres az MTI

A Független Közmédia Testület nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére.

Csökken a KEHOP Plusz kerete

A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken. A kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást az RRF terhére sorolt át az uniós pénzek felszabadítása érdekében. A korábbi tájékoztatás szerint mintegy 300 milliárd forintnyi projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem adnak teljes magyarázatot a KEHOP Plusz keretének csökkenésére.

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