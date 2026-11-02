Tisza-kormány: Fejes Pétert támogatja a TISZA, fontos döntések jönnek a parlamentben

Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A döntés hetekig tartó vita után született, miután az Országgyűlés nem választotta meg Baka András köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Szathmáryt bírálói szerint nem a változás embere volt, mivel a Legfőbb Ügyészségről érkezett, ráadásul testvére érintettként szerepel az aranykonvojügyben. A hosszú ügyészi pályát befutó, a vörösiszapügyből ismert Fejest korábban Polt Péter mozdította el a Veszprém megyei főügyészi posztról, ezért sokan kompromisszumos jelöltnek tartják. Megválasztásával rendeződhet az államfő és a kormánytöbbség közötti feszültség, az ügyészség pedig új vezetést és új működési szemléletet kaphat.
Magyar Péter: fontos napok jönnek
Fontos napok jönnek a parlamentben - írja Magyar Péter a Facebookon.
Nyilvános ügynöklisták és magántőkealapok, a milliárdosok vagyonadója, döntés az új legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról, költségvetés.
Ma is lesz parlamenti ülés 13 órától.
Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó
Megkezdődhet a nyíregyházi Tokaji úton található vasúti átjáró kiváltására szolgáló aluljáró tervezése, majd ezt követően a kivitelezése – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István
Nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét a jövő évi költségvetés készítésekor, és jelenleg sem ennek átalakítása áll a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai munkájának középpontjában – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában. A tárcavezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan energetikai feltételeket akarnak teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.
Hétfőn is összeül a parlament
Hétfőn ismét összeül a parlament. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik.
A fókuszban ma is a 2017-es költségvetés lehet, de annak általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat.
November 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták is.
Életmódközpont-hálózatot alapíthat a kormány
Norvég mintára országos, államilag finanszírozott életmódközpont-hálózat létrehozását javasolják évi 30 milliárd forintból. A tervek szerint 20–25 ezer lakosra jutna egy központ. A Magyar Életmódorvostani Társaság konferenciáján az izomerő megőrzését, a személyre szabott életmódváltást és az egészségben eltöltött évek növelését emelték ki.
Megállapodások születtek Washingtonban
Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatásán energiabiztonsági és bűnüldözési megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető további magas rangú tisztviselőkkel is egyeztetett, látogatásának eredményeiről pedig a Heti Naplónak adott interjúban beszélt.
Emeletes buszokat venne a MÁV
A MÁV 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A járműveket a legforgalmasabb járatokon, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások idején kieső vonatok pótlására használnák.
Október végétől uniós forrásból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik. Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek készülnek, Balatonfüreden három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyiek tiltakozása miatt kimarad a programból, a Balaton déli partján ugyanakkor hasonló korszerűsítések indulnak.
Vezérigazgatót keres az MTI
A Független Közmédia Testület nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére.
Csökken a KEHOP Plusz kerete
A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken. A kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást az RRF terhére sorolt át az uniós pénzek felszabadítása érdekében. A korábbi tájékoztatás szerint mintegy 300 milliárd forintnyi projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem adnak teljes magyarázatot a KEHOP Plusz keretének csökkenésére.
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Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
A frakció támogatja Fejes Pétert.
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