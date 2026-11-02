Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették

Kommunikációs közbeszerzésekről tartottak szakmai konzultációt a Belügyminisztériumban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. szervezésében - közölte Pósfai Gábor miniszter hétfő este a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében azt írta, az új kommunikációs és médiabeszerzési keretmegállapodás tervezetéről a reklám-, média-, PR- és rendezvényszervezési piac meghatározó szakmai szervezeteinek képviselőivel egyeztettek.

A konzultáción napirendre került

a reklám- és médiaügynökségi feladatok együttes vagy külön beszerzése,

a kreativitás és a minőség nagyobb súlya az ajánlatok értékelésében,

az árbevételi és referenciakövetelmények arányossága,

az árazási modellek,

a médiakedvezmények és az árindexálás lehetőségei,

valamint az adatbázisokra vonatkozó követelmények és a pénzügyi biztosítékok észszerűsítése.

A cél világos: olyan közbeszerzési rendszer kialakítása, amelyben több piaci szereplő versenyezhet, a szakmai teljesítmény valóban számít, és a közpénzek felhasználása átláthatóbbá és hatékonyabbá válik

- emelte ki Pósfai Gábor.

Hozzátette, a szakmai párbeszéd nem ér véget a konzultációval. Az NKOH és az NRÜ munkatársai a beérkezett észrevételeket értékelik és indokolt esetben beépítik a végleges közbeszerzési feltételek kialakításába.

Szerdán a rendezvényszervezői ágazat képviselőivel folytatódik az egyeztetés - jelezte a miniszter.