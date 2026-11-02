Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették

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Kommunikációs közbeszerzésekről egyeztettek a Belügyminisztériumban
Kommunikációs közbeszerzésekről tartottak szakmai konzultációt a Belügyminisztériumban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. szervezésében - közölte Pósfai Gábor miniszter hétfő este a Facebook-oldalán.
A tárcavezető bejegyzésében azt írta, az új kommunikációs és médiabeszerzési keretmegállapodás tervezetéről a reklám-, média-, PR- és rendezvényszervezési piac meghatározó szakmai szervezeteinek képviselőivel egyeztettek.
A konzultáción napirendre került
- a reklám- és médiaügynökségi feladatok együttes vagy külön beszerzése,
- a kreativitás és a minőség nagyobb súlya az ajánlatok értékelésében,
- az árbevételi és referenciakövetelmények arányossága,
- az árazási modellek,
- a médiakedvezmények és az árindexálás lehetőségei,
- valamint az adatbázisokra vonatkozó követelmények és a pénzügyi biztosítékok észszerűsítése.
A cél világos: olyan közbeszerzési rendszer kialakítása, amelyben több piaci szereplő versenyezhet, a szakmai teljesítmény valóban számít, és a közpénzek felhasználása átláthatóbbá és hatékonyabbá válik
- emelte ki Pósfai Gábor.
Hozzátette, a szakmai párbeszéd nem ér véget a konzultációval. Az NKOH és az NRÜ munkatársai a beérkezett észrevételeket értékelik és indokolt esetben beépítik a végleges közbeszerzési feltételek kialakításába.
Szerdán a rendezvényszervezői ágazat képviselőivel folytatódik az egyeztetés - jelezte a miniszter.
Perre megy Ókovács Szilveszter a menesztése miatt
Ókovács Szilveszter, az Operaház menesztett főigazgatója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában bejelentette, perre megy eltávolítása miatt.
Mindenképpen perre megyek, természetesen
- mondta Ókovács Szilveszter.
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Új életre kelhet az elhagyatottan álló ikonikus intézmény: szolgálati lakások és pihenőpark épülhet a birtokon
Egyeztetések indulnak a II. kerületi egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) területén található lakóingatlanok és a park egy részének hasznosításáról, miután Őrsi Gergely pozitív választ kapott a kormányzat részéről Vitézy Dávidtól - mondta el a II. kerület polgármestere egy Facebook-videóban. A miniszter előadónk lesz a Future of Construction konferencián, érdemes lesz ott lenni.
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Óriási átalakítás a magyar közmédiában: 20 milliárdos megtakarítás után jön a leépítés
A közmédia ma megkezdte a tárgyalásokat a munkavállalói képviselőkkel a csoportos létszámcsökkentésről. Az átalakításhoz egy keretszámot határoztak meg, a végleges létszámleépítés a most induló egyeztetés függvényében legfeljebb 160 munkavállalót érint - írta közleményében a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.
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Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter főigazgató rémuralmának és pazarlásának.
Az Operaház új vezetőjét nyílt, transzparens pályázaton választjuk ki.
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A Tisza-kormány első költségvetésében az Otthon Start Program helyébe a Wekerle Plusz lép, amellyel a kormány egy szűkebb kört szeretne célozni. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy a kedvezményes hitelek 59 százaléka a leggazdagabb jövedelmi tizedhez került, és sokan befektetési céllal vásároltak. Az új programmal a Tisza-kormány a vásárlási és építési hitel mellett visszahozza a lakás-takarékpénztárak állami támogatását, és az energetikai korszerűsítést is segíti. A Google Trends adatai szerint a Wekerle iránti érdeklődés néhány nap alatt az Otthon Start tavalyi csúcsának mintegy négyötödét érte el. Közben viszont az is kiolvasható az adatokból, hogy a Wekerle bejelentését követően az Otthon Start iránti érdeklődés is megugrott, mivel sokan szeretnék még igénybe venni a kedvezőbb, 3 százalékos hitelt használt lakás vásárlására.
Újra látogatható a Karmelita
Újra látogatható a Karmelita - olvasható a kormány Facebook-oldalán.
Időpontfoglalás a szabadkarmelita.hu oldalon.
A rendőrség elit egysége vadászik Matolcsy Ádámra
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Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok
November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, amelyet Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszédében a rendszerváltás 36 éves adósságának nevezett. Az állambiztonsági nyilvántartások már ezen a héten megnyílnak, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig teszik közzé. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iratok nem lesznek teljesek, és egy név szereplése önmagában nem elegendő az érintett megítéléséhez. Arra kérte a családokat és a sajtót, hogy kerüljék a megbélyegzést, és felelősen kezeljék a dokumentumokat.
ALPHA-riasztás volt a magyar légtérben – Azonnal felszállt egy Gripen, kényszerleszállás történt Budapesten
Éles bevetésen vett részt ma a magyar légierő egyik Gripen-vadászgépe – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebookon.
Magyar Péter bejelentést tett a legfőbb ügyészről
A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A döntés hetekig tartó vita után született, miután az Országgyűlés nem választotta meg Baka András köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. Szathmáryt bírálói szerint nem a változás embere volt, mivel a Legfőbb Ügyészségről érkezett, ráadásul testvére érintettként szerepel az aranykonvojügyben. A hosszú ügyészi pályát befutó, a vörösiszapügyből ismert Fejest korábban Polt Péter mozdította el a Veszprém megyei főügyészi posztról, ezért sokan kompromisszumos jelöltnek tartják. Megválasztásával rendeződhet az államfő és a kormánytöbbség közötti feszültség, az ügyészség pedig új vezetést és új működési szemléletet kaphat.
Magyar Péter: fontos napok jönnek
Fontos napok jönnek a parlamentben - írja Magyar Péter a Facebookon.
Nyilvános ügynöklisták és magántőkealapok, a milliárdosok vagyonadója, döntés az új legfőbb ügyészről és a december 24-i munkaszüneti napról, költségvetés.
Ma is lesz parlamenti ülés 13 órától.
Évtizedes problémára tesz pontot a kormány: megszűnik a nyíregyházi autósok idegeit borzoló dugó
Megkezdődhet a nyíregyházi Tokaji úton található vasúti átjáró kiváltására szolgáló aluljáró tervezése, majd ezt követően a kivitelezése – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
A rezsicsökkentés jövőjéről és a lemondásáról szóló pletykákról is beszélt Kapitány István
Nem dolgozták ki a rezsicsökkentés célzottabbá tételét a jövő évi költségvetés készítésekor, és jelenleg sem ennek átalakítása áll a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai munkájának középpontjában – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában. A tárcavezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan energetikai feltételeket akarnak teremteni, amelyek mellett a jövőben több lehetőség áll majd a kormány rendelkezésére.
Hétfőn is összeül a parlament
Hétfőn ismét összeül a parlament. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik.
A fókuszban ma is a 2017-es költségvetés lehet, de annak általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat.
November 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták is.
Életmódközpont-hálózatot alapíthat a kormány
Norvég mintára országos, államilag finanszírozott életmódközpont-hálózat létrehozását javasolják évi 30 milliárd forintból. A tervek szerint 20–25 ezer lakosra jutna egy központ. A Magyar Életmódorvostani Társaság konferenciáján az izomerő megőrzését, a személyre szabott életmódváltást és az egészségben eltöltött évek növelését emelték ki.
Megállapodások születtek Washingtonban
Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatásán energiabiztonsági és bűnüldözési megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető további magas rangú tisztviselőkkel is egyeztetett, látogatásának eredményeiről pedig a Heti Naplónak adott interjúban beszélt.
Emeletes buszokat venne a MÁV
A MÁV 105 új, emeletes távolsági autóbusz beszerzésére ír ki pályázatot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A járműveket a legforgalmasabb járatokon, valamint a közelgő vasúti pályafelújítások idején kieső vonatok pótlására használnák.
Október végétől uniós forrásból tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely korszerűsítése kezdődik. Polgárdiban és Fülén új felvételi épületek készülnek, Balatonfüreden három akadálymentes magasperont és három felvonót építenek. A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonakarattya a helyiek tiltakozása miatt kimarad a programból, a Balaton déli partján ugyanakkor hasonló korszerűsítések indulnak.
Vezérigazgatót keres az MTI
A Független Közmédia Testület nyílt pályázatot írt ki a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére.
Csökken a KEHOP Plusz kerete
A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken. A kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást az RRF terhére sorolt át az uniós pénzek felszabadítása érdekében. A korábbi tájékoztatás szerint mintegy 300 milliárd forintnyi projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem adnak teljes magyarázatot a KEHOP Plusz keretének csökkenésére.
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Azonnali hatállyal menesztették Feledy Botondot - Reagált a Külügyi Intézet kirúgott vezérigazgatója; Magyar Péter is megszólalt az ügyben
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