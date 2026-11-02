Új európai RSV-számok érkeztek: kevesebb csecsemő kerülhetne kórházba, ha időben kapnának védelmet

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Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus nem új kórokozó, de a csecsemőknél különösen nagy egészségügyi terhet okozhat. Az ECDC szerint

az RSV-hez köthető kórházi kezelések országonként az összes gyermekgyógyászati légúti kórházi felvétel 7–52 százalékát is kitehetik,

és az EU/EGT-ben évente nagyjából 250 ezer gyermek kórházi felvételével hozhatók összefüggésbe. A legnagyobb egy főre jutó kockázat az újszülötteknél jelentkezik, ezért a megelőzés időzítése kulcskérdés.

A Portfolio korábban részletesen bemutatta, hogy Magyarországon is jelentős a probléma: Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója arról beszélt, hogy

évente mintegy 3500–4000 egy év alatti csecsemő kerülhet kórházba RSV-fertőzés miatt.

Ugyanezen a sajtóeseményen hangzott el az is, hogy a súlyos esetek nagy része nem a klasszikus rizikócsoportokból kerül ki: az RSV miatt kórházba kerülő gyerekek több mint 80–90 százaléka teljesen egészséges, időre született csecsemő.

Két út ugyanahhoz a célhoz

Az ECDC két fő megelőzési stratégiát vizsgált. Az egyik a hosszú hatású monoklonális antitest, amelyet közvetlenül az újszülött kap meg. Ez nem klasszikus védőoltás, hanem passzív immunizáció: kész ellenanyaggal ad ideiglenes védelmet a legsérülékenyebb hónapokra. A másik stratégia az anyai vakcináció, amikor a várandós nő kap oltást, és az így termelődő ellenanyagok a méhlepényen keresztül jutnak át a magzathoz.

Az EU-ban a nirsevimab nevű hosszú hatású antitestet 2022-ben, az anyai RSV-vakcinát 2023-ban engedélyezték; 2026-ban egy újabb monoklonális antitest, a clesrovimab is uniós jóváhagyást kapott újszülöttek és csecsemők első RSV-szezonjára.

A modellek szerint magas, 90 százalékos lefedettség mellett a hosszú hatású monoklonális antitestek átlagosan az RSV-hez kapcsolódó kórházi kezelések 61 százalékát előzhetnék meg a 0-2 hónapos csecsemőknél. Ugyanebben a korcsoportban az anyai vakcináció becsült hatása 52 százalék. Alacsony, 20 százalékos lefedettség mellett a várható csökkenés jóval szerényebb: 14 százalék a monoklonális antitesteknél és 12 százalék az anyai oltásnál.

Ez a különbség nem azt jelenti, hogy az egyik stratégia minden országban automatikusan jobb választás.

Az ECDC is hangsúlyozza: a monoklonális antitestekre magasabb immunizációs hatásosságot feltételeztek, ugyanakkor az anyai oltás más logisztikai utat követ, és országonként eltérhet, hogy melyik megoldást lehet nagyobb arányban, gyorsabban és kiszámíthatóbban eljuttatni a célcsoporthoz. Más a beadás helye, más az időzítés, mások a beszerzési és ellátásszervezési feltételek.

Nem mindegy, mennyiért előzünk meg egy kórházi kezelést

A jelentés egyik fontos, de közérthetően is jól értelmezhető mutatója az NNI, vagyis az, hogy hány immunizálás szükséges egy RSV miatti kórházi kezelés megelőzéséhez. Magas lefedettség mellett az ECDC modelljeiben átlagosan 37 újszülöttet kellene hosszú hatású monoklonális antitesttel immunizálni egy kórházi kezelés megelőzéséhez, míg anyai oltás esetén ez a szám 44. A mutató alapján a monoklonális antitestek adagonként kissé nagyobb hatást mutatnak, de ez önmagában nem teljes költséghatékonysági elemzés.

A döntéshozóknak ugyanis nemcsak azt kell mérlegelniük, hogy hány kórházi eset előzhető meg, hanem azt is,

mennyibe kerül a készítmény,

hogyan szervezhető meg a beadás,

milyen a lakossági elfogadottság,

és mekkora terhet vesz le a gyermekosztályokról, intenzív ellátásról és a családokról.

Az ECDC külön jelzi, hogy a hosszú hatású monoklonális antitestek listaára jelenleg lényegesen magasabb lehet, mint az anyai vakcinációé, ezért a technikai hatékonyságot nem szabad összekeverni a teljes finanszírozási döntéssel.

Magyarországon jelenleg hivatalos források alapján az RSV elleni megelőző védelem nem minden újszülöttnek jár automatikusan: támogatott formában elsősorban a legveszélyeztetettebb csecsemők kaphatnak célzott védelmet egy palivizumab nevű ellenanyaggal. Ez azonban nem ugyanaz, mint az ECDC által vizsgált modell, amelyben minden újszülött RSV elleni védelmét vizsgálták. A nirsevimab hatóanyagú Beyfortus szerepel a hazai gyógyszeradatbázisban, uniós forgalomba hozatali engedéllyel, de a jelenleg elérhető nyilvános hivatalos források alapján nem látszik, hogy országos, univerzális újszülöttkori RSV-immunizációs program már elindult volna Magyarországon.

A széles körű állami védelem szükségességét a szakma is hangsúlyozza: a Melletted a Helyem Egyesület egy nyári sajtóeseményén kifejezetten elérendő célként jelölte meg, hogy a modern prevenció a jövőben minden újszülött számára elérhetővé váljon.

Most indul a szezon, ezért nem elméleti kérdés

A téma aktualitását erősíti, hogy Magyarországon hivatalosan már elindult a 2026/2027-es légúti fertőzéses időszak. A 42. héten 166 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 16 ezren influenzaszerű megbetegedéssel, bár az RSV a mintákban ekkor még csak nagyon alacsony arányban jelent meg, egy pozitív mintával.

Mielőtt az alacsony RSV-szám láttán fals biztonságérzetbe ringatnánk magunkat, érdemes egy pillantást vetni arra, hogyan alakult az előző két szezonban a súlyos akut légúti megbetegedés következtében kórházi kezelést igénylők aránya fertőzés szerint.

A koronavírus -fertőzések aránya a szezon elején jellemzően a 2024/25-ös rátáknál alacsonyabb, később azonos vagy hajszálnyival magasabb volt (kék görbék).

-fertőzések aránya a szezon elején jellemzően a 2024/25-ös rátáknál alacsonyabb, később azonos vagy hajszálnyival magasabb volt (kék görbék). Az influenza aránya magasabb volt a SARI-val kórházba kerültek között nagyjából a 6. hétig, aztán jóval az előző évi ráta alá csökkent.

aránya magasabb volt a SARI-val kórházba kerültek között nagyjából a 6. hétig, aztán jóval az előző évi ráta alá csökkent. Az RSV miatt kórházi kezelést igénylők arányában a 7. hét környéként állt be jelentős fordulat és a csúcson már a SARI-betegek közel 55 százalékát ezzel a fertőzéssel kezelték.

Az előző három szezonnal összevetve is feltűnő, mennyivel nagyobb szerepe volt idén a légúti óriássejtes vírusnak a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti fertőzésekben.

Az ECDC elemzésének fontos korlátja, hogy modellezésről van szó, nem egy magyarországi bevezetett program utólagos értékeléséről. A számítások részben szintetikus kórházi teheradatokra épültek, mert az RSV-megfigyelés országonként eltérő minőségű és részletezettségű. A modellek nem vizsgálták teljes körűen a kombinált stratégiákat sem, és a költségoldalt csak korlátozottan érintették.

Ettől azonban a fő üzenet nem gyengül: a legsúlyosabb teher a legfiatalabb csecsemőknél jelentkezik, és éppen náluk lehet a legnagyobb nyeresége az időben adott védelemnek.

Címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images