9°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Új korszak kezdődik az oktatásban? – Nagy fordulatot jelentett be a miniszter
Gazdaság

Új korszak kezdődik az oktatásban? – Nagy fordulatot jelentett be a miniszter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg, 5 helyre új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ – írja közleményében az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól.

Az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes.

A tankerületek új vezetésénél ezentúl a szakmai szempontok számítanak a korábbi politikai irányelvek helyett, ezzel egy új korszak is kezdődik

– emelte ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: az NNI keresi Matolcsy Ádámot, Ókovács Szilvesztert pedig menesztették

Egyre nagyobb a feszültség a szívhangrendelet körül: mostanra már eltörölhették volna a kötelezettséget

Házkutatást tartott a NAV egy fideszes parlamenti képviselő testvérének alapítványánál

Megjegyezte, az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz. 

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok
Tisza-kormány: az NNI keresi Matolcsy Ádámot, Ókovács Szilvesztert pedig menesztették
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility