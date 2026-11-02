Új korszak kezdődik az oktatásban? – Nagy fordulatot jelentett be a miniszter

60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg, 5 helyre új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ – írja közleményében az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól.

Az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes.

A tankerületek új vezetésénél ezentúl a szakmai szempontok számítanak a korábbi politikai irányelvek helyett, ezzel egy új korszak is kezdődik

– emelte ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Megjegyezte, az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka