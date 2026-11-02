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Újabb kibertámadás ért hűtőket több szupermarketben
Gazdaság

Újabb kibertámadás ért hűtőket több szupermarketben

Portfolio
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Kibertámadás bénította meg több belga szupermarketlánc hűtő- és fagyasztórendszerét, az incidens a Delhaize legalább negyven és a Carrefour Belgium tizenöt üzletét érintette. A berendezésekben hirtelen megemelkedett a hőmérséklet, a fagyasztókban nagyjából 15 Celsius-fokig, ami veszélybe sodorta a hűtött és fagyasztott árukészletet. A probléma Flandriában és Vallóniában egyaránt jelentkezett, és főként a kisebb boltokat sújtotta. A Delhaize anyavállalata, az Ahold Delhaize csak nemrég állt helyre egy másik súlyos informatikai incidensből. Októberben hasonló támadás ért több mint 350 franciaországi üzletet, ahol a kár több millió, egyes becslések szerint akár több tízmillió euró volt.

Kibertámadás érte több belga szupermarketlánc hűtő- és fagyasztórendszerét. Az incidens a Delhaize legalább negyven és a Carrefour Belgium tizenöt üzletét érintette. A berendezésekben hirtelen megemelkedett a hőmérséklet, ami a hűtött és fagyasztott árukészlet épségét veszélyezteti - írta a Retail Detail.

A Delhaize a helyi sajtónak megerősítette, hogy informatikai incidens történt az áruházak hűtőberendezéseinél, a probléma pedig Flandria és Vallónia területén egyaránt jelentkezett. A vállalat vasárnapról hétfőre virradó éjszaka szöveges üzenetben riasztotta az üzletvezetőket, miután több boltban is váratlanul melegedni kezdtek a hűtőpultok.

A legsúlyosabb helyzet a fagyasztókban alakult ki, amelyekben a belső hőmérséklet nagyjából 15 Celsius-fokig kúszott fel.

A meghibásodás elsősorban a kisebb üzleteket sújtotta, köztük a Q8 benzinkutak mellett működő Shop & Go egységeket, valamint a Delhaize Proxy boltokat, de néhány nagyobb szupermarketben is leálltak a rendszerek. A Carrefour belga hálózatában tizenöt üzletből jelentettek hasonló fennakadásokat.

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A Delhaize anyavállalata, az Ahold Delhaize számára különösen rosszkor jött az újabb támadás. A cég ugyanis nemrég állt helyre egy másik jelentős informatikai incidensből, amely miatt elővigyázatosságból több mint egy hétre le kellett állítania számos szolgáltatását.

Nem ez az első eset

Idén október 11-ről 12-re virradó éjjel nagyszabású kibertámadás érte franciaországi szupermarketek hűtő- és fagyasztórendszereit. A támadók távolról átvették az irányítást az internetre kötött hűtésvezérlők felett, és jégtelenítő/fűtő üzemmódba állították őket; egyes rendszerekben a hőmérséklet akár 50 °C-ra emelkedett. Az ügyészség „nagy léptékű” támadásként kezelte az esetet, amely több nagy élelmiszerláncot érintett.

A kár főként abból keletkezett, hogy a hűtőlánc megszakadása miatt hatalmas mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszert kellett kidobni, emellett tűzesetekről és berendezéskárokról is beszámoltak.

A Reuters szerint legalább 350 üzlet érintett volt; a Carrefour 80 üzletet, a Monoprix francia hálózatának körülbelül 5 százalékát, az Intermarché pedig mintegy 150 boltot említett. A veszteségeket országos szinten több millió, egyes becslések szerint akár több tízmillió euróra tették.

A vizsgálat a hűtőrendszerek vezérlőszoftvereire és az elavult, frissítetlen eszközökre irányult; a francia kiberbiztonsági hatóság szerint Danfoss-, illetve Copeland/Dixell-szoftvereket használó rendszerek is érintettek voltak. A gyártók és szakértők szerint sok berendezés régi firmware-rel vagy már támogatás nélküli szoftverrel működött, miközben távolról is elérhető volt az interneten. Felelősséget egy csoport sem vállalt, és váltságdíj-követelés sem jelent meg, ezért a támadás indítéka egyelőre tisztázatlan.

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Példátlan kibertámadás ért több francia szupermarketet

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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