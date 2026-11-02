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Változnak az autópálya-matricák szabályai a szomszédban: egy fontos határidőre a magyar autósok is ráfaraghatnak
Gazdaság

Változnak az autópálya-matricák szabályai a szomszédban: egy fontos határidőre a magyar autósok is ráfaraghatnak

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Eltűnik a szélvédőre ragasztható autópálya-matrica Ausztriában, 2027 februárjától már kizárólag digitális jogosultsággal lehet használni a matricaköteles utakat. Az éves személyautós matrica ára januártól közel 40 000 forintra emelkedik, de év végéig még egy kicsit olcsóbban megvásárolható.

Ausztria 2026. december 1-jén megszünteti a hagyományos autópálya-matricák értékesítését, a 2026-os ragasztható éves matricák azonban 2027. január 31-ig érvényesek maradnak – írja az EuroTraffic.

Februártól a magyar autósoknak is rendszámhoz kötött digitális matricára lesz szükségük. Ezt nemcsak online, hanem személyesen, kijelölt benzinkutakon és értékesítőhelyeken is meg lehet venni.

A 2027-es éves személyautós matrica december 31-ig 106,80 euróért, 365 forintos euróárfolyammal számolva 38 982 forintért vásárolható meg.

Január 1-jétől az ár 108,90 euróra, mintegy 39 749 forintra nő, így az előzetes vásárlással körülbelül 767 forint takarítható meg. A drágulás tehát nem sok, megközelítőleg 2 százalék.

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Az Ausztriába síelni vagy rendszeresen ingázni készülőknek az érvényesség kezdetére is figyelniük kell:

az ASFINAG webáruházában vagy alkalmazásában magánszemélyként vásárolt éves és kéthavi digitális matrica főszabály szerint legkorábban a vásárlást követő 18. naptól használható.

Az egynapos és tíznapos matricánál nincs ilyen várakozás, személyes vásárláskor pedig az éves jogosultság is lehet azonnal érvényes. Egyes alpesi útszakaszokért és alagutakért továbbra is külön díjat kell fizetni.

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