Az MKIK elnöke reagált a korrupciós vádakra

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) több mint kilencmilliárd forintos ingatlanvásárlásai miatt - írta a HVG. Miközben a bírálók a tranzakciók szabályosságát és az ingatlanok vételárát is vitatják, Nagy Elek elnök visszautasítja a vádakat. A kamarai vezető megvédte a beruházások gazdasági indokoltságát, és jogi lépéseket helyezett kilátásba a szerinte rágalmazó állítások terjesztői ellen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást a kamarák közelmúltbeli ingatlanügyletei kapcsán, gyanúsítotti kihallgatás azonban egyelőre nem történt. A két szervezet összesen mintegy 9,2 milliárd forintot költött három fővárosi ingatlanra. Az MKIK 4,2 milliárd forintért vásárolta meg új, XII. kerületi központi székházát a Pethényi közben, emellett mintegy 3,3 milliárd forintot fizetett egy XIII. kerületi, oktatási célokra szánt épületért. A BKIK szintén beszerzett egy ingatlant, nagyjából 1,7 milliárd forint értékben.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 03. Nyomozás indult az iparkamara milliárdos ingatlanügyletei miatt

Az ügyben Nagy Elek MKIK-elnök is közleményt adott ki:

A HVG mai cikkében az MKIK székházvásárlásával kapcsolatban megfogalmazott, vádakat sugalló állítások kapcsán, amennyiben ez szükségessé válik, magam is büntetőfeljelentést fogok tenni. Az ügyben szereplő információk kizárólag Dr. Parragh László korábbi elnök támogatóinak köréhez tartozó elnökségi tagoktól származnak. Az alaptalan és rágalmazó kijelentések miatt Dr. Parragh László ellen már megtettem a szükséges jogi lépéseket, és ezt minden további személy esetében is megteszem, aki valótlan állításokat fogalmaz meg vagy terjeszt személyemet és az MKIK vezetőségét illetően.

Az ügyleteket több kamarai elnökségi tag is megkérdőjelezte. A kritikák egyik fő pontja, hogy a két épületet értékesítő társaság nem sokkal a tranzakciók előtt szerezte meg az ingatlanokat, amelyeket aztán a becslések szerint akár 1-2 milliárd forintos haszonnal adhatott tovább a kamaráknak. Az eladó többségi tulajdonosa a folyamatban lévő cégátszervezésre és üzleti titokra hivatkozva nem árult el részleteket a pénzügyi adatokról. A bírálók azt is nehezményezték, hogy a vásárlásokat fedező, 9,5 milliárd forintos KAVOSZ-osztalék felvételéről, valamint a forrás egy részének projektcégbe történő átcsoportosításáról nem született külön elnökségi döntés.

A tranzakciókat mindkét kamara elnökeként Nagy Elek hagyta jóvá, aki szerint a folyamat teljes mértékben jogszerű és szabályos volt. Érvelése szerint a pénzügyi döntések az alapszabály értelmében elnöki hatáskörbe tartoztak, az elnökséget pedig megfelelően tájékoztatta a lépésekről. Kiemelte, hogy az MKIK ellenőrző bizottsága októberben egyhangúlag elfogadta a székházvásárlásról szóló jelentést, a vételárat pedig független, nemzetközi értékbecslések is reális piaci árként igazolták. Az elnök a beruházást gazdaságilag is indokoltnak tartja, mivel a szervezet korábban évi 600 millió forintot fizetett irodabérlésre, így számításaik szerint az új székház 6-9 év alatt megtérül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán