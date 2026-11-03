Azt hiszed, téged nem érint a tengerszint emelkedése, csak mert a szárazföld belsejében élsz?

Az előrejelzések szerint az évszázad végére a globális tengerszint 28 és 55 centiméter között emelkedhet, amennyiben sikerül jelentősen visszafogni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Magas kibocsátási szint mellett ez az érték a 63 centimétertől az 1 méterig terjedő sávba is eshet, sőt a két métert meghaladó vízszintemelkedés sem zárható ki teljesen 2100-ig.
A mezőgazdaság és a fuvarozás is megsínyli mindezt
A folyamat egyik legsúlyosabb következménye a mezőgazdaságot érinti, amit jól példáz az Egyesült Királyság helyzete. A kelet-angliai Fens régió adja Anglia legkiválóbb termőföldjeinek közel felét, és itt terem az ország zöldségszükségletének harmada. Mivel a terület nagy része a tengerszint alatt vagy közvetlenül amellett fekszik, rendkívül kitett az áradásoknak és a sós víz betörésének, ami évekre tönkreteheti a termőtalajt. A kieső termés pótlása tovább növelné az importkitettséget, miközben a külföldi beszállítók maguk is hasonló klímakockázatokkal küzdenek.
A tengeri fuvarozás fennakadásai szintén gyorsan begyűrűznek a belső területekre, hiszen a globális áruforgalom több mint 80 százaléka vízi úton zajlik.
Egyetlen elöntött kikötői terminál – legyen az Európában, Ázsiában vagy a Karib-térségben – komoly késedelmeket okoz a távoli gyárak és üzletek ellátásában.
A problémát tetézi, ha a kikötőket kiszolgáló vasútvonalak, utak, raktárak és üzemanyag-elosztó hálózatok kerülnek víz alá, ami elkerülhetetlenül áruhiányhoz és áremelkedéshez vezet.
Az energiaellátás és a nemzetbiztonság sem védett a part menti áradásoktól. Az Egyesült Királyságban háromszor annyi tengerparti energetikai létesítmény – köztük olajfinomítók, LNG-terminálok és atomerőművek – működik, mint bármely más európai országban. A sós víz korrodálja a berendezéseket, az áradások pedig leválaszthatják az erőműveket a hálózatról, ami veszélyezteti az áramszolgáltatás folytonosságát, és növeli a lakossági rezsiköltségeket. Emellett a haditengerészeti bázisok és hajógyárak fenntartása is veszélybe kerül a vihardagályok miatt, így egyes katonai létesítményeket az elkövetkező évtizedekben át kell majd telepíteni.
Mindezek a kockázatok hatalmas pénzügyi terhet rónak a társadalomra.
A veszélyeztetett települések védelme, a már nem védhető infrastruktúra átköltöztetése, valamint az árvízbiztosítások állami támogatása súlyos beruházásokat igényel. A kieső termőföldek, az akadozó szállítás és a megrongálódott energiahálózat költségeit végül az egész ország lakossága megfizeti a magasabb árakon, a növekvő adókon és az egyéb közszolgáltatásoktól elvont forrásokon keresztül.
A károk mérséklésének legbiztonságosabb módja a kibocsátás gyors csökkentése lenne, ám a jelenlegi globális intézkedések 2,8 Celsius-fokos felmelegedést vetítenek előre a kitűzött 1,5 fokos cél helyett. Az ENSZ novemberben, Törökországban megrendezendő klímacsúcsa, a COP31 lehetőséget kínál az ígéretek és a tényleges szükségletek közötti szakadék áthidalására. Mivel azonban a Föld átlaghőmérséklete már eddig is 1,4 Celsius-fokkal emelkedett, a tengerszint további növekedése elkerülhetetlen, ezért a kibocsátáscsökkentés mellett a partvédelmi rendszerek és az infrastruktúra átalakítása is elengedhetetlen.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Azt hiszed, téged nem érint a tengerszint emelkedése, csak mert a szárazföld belsejében élsz?
Veszélyben az élelmiszer- és energiaellátás: fontos tengerparti régiók kerülhetnek víz alá.
Vitézy Dávid bejelentette: nagyszabású karbantartás kezdődik az egyik magyar vasútvonalon
Pótlóbuszok és menetrendi változások jönnek.
Az MKIK elnöke reagált a korrupciós vádakra
Feljelentést tesz.
Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás
A republikánusok szerint a demokraták csalnak, a demokraták szerint a szavazatszámlálók nem működnek.
Bizonytalanság a piacokon: elhozhatja a nagy átrendeződést az amerikai választás
Mi lesz a dollárral?
Sorra gyilkolják a dolgozókat Európa legnagyobb atomerőművénél
Súlyos a helyzet Ukrajnában.
Komoly sorok lehetnek december 23-án a boltokban
Három napig nem lesz nyitva semmi.
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.