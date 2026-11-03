Azt hiszed, téged nem érint a tengerszint emelkedése, csak mert a szárazföld belsejében élsz?

Az előrejelzések szerint az évszázad végére a globális tengerszint 28 és 55 centiméter között emelkedhet, amennyiben sikerül jelentősen visszafogni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Magas kibocsátási szint mellett ez az érték a 63 centimétertől az 1 méterig terjedő sávba is eshet, sőt a két métert meghaladó vízszintemelkedés sem zárható ki teljesen 2100-ig.

A mezőgazdaság és a fuvarozás is megsínyli mindezt

A folyamat egyik legsúlyosabb következménye a mezőgazdaságot érinti, amit jól példáz az Egyesült Királyság helyzete. A kelet-angliai Fens régió adja Anglia legkiválóbb termőföldjeinek közel felét, és itt terem az ország zöldségszükségletének harmada. Mivel a terület nagy része a tengerszint alatt vagy közvetlenül amellett fekszik, rendkívül kitett az áradásoknak és a sós víz betörésének, ami évekre tönkreteheti a termőtalajt. A kieső termés pótlása tovább növelné az importkitettséget, miközben a külföldi beszállítók maguk is hasonló klímakockázatokkal küzdenek.

A tengeri fuvarozás fennakadásai szintén gyorsan begyűrűznek a belső területekre, hiszen a globális áruforgalom több mint 80 százaléka vízi úton zajlik.

Egyetlen elöntött kikötői terminál – legyen az Európában, Ázsiában vagy a Karib-térségben – komoly késedelmeket okoz a távoli gyárak és üzletek ellátásában.

A problémát tetézi, ha a kikötőket kiszolgáló vasútvonalak, utak, raktárak és üzemanyag-elosztó hálózatok kerülnek víz alá, ami elkerülhetetlenül áruhiányhoz és áremelkedéshez vezet.

Az energiaellátás és a nemzetbiztonság sem védett a part menti áradásoktól. Az Egyesült Királyságban háromszor annyi tengerparti energetikai létesítmény – köztük olajfinomítók, LNG-terminálok és atomerőművek – működik, mint bármely más európai országban. A sós víz korrodálja a berendezéseket, az áradások pedig leválaszthatják az erőműveket a hálózatról, ami veszélyezteti az áramszolgáltatás folytonosságát, és növeli a lakossági rezsiköltségeket. Emellett a haditengerészeti bázisok és hajógyárak fenntartása is veszélybe kerül a vihardagályok miatt, így egyes katonai létesítményeket az elkövetkező évtizedekben át kell majd telepíteni.

Mindezek a kockázatok hatalmas pénzügyi terhet rónak a társadalomra.

A veszélyeztetett települések védelme, a már nem védhető infrastruktúra átköltöztetése, valamint az árvízbiztosítások állami támogatása súlyos beruházásokat igényel. A kieső termőföldek, az akadozó szállítás és a megrongálódott energiahálózat költségeit végül az egész ország lakossága megfizeti a magasabb árakon, a növekvő adókon és az egyéb közszolgáltatásoktól elvont forrásokon keresztül.

A károk mérséklésének legbiztonságosabb módja a kibocsátás gyors csökkentése lenne, ám a jelenlegi globális intézkedések 2,8 Celsius-fokos felmelegedést vetítenek előre a kitűzött 1,5 fokos cél helyett. Az ENSZ novemberben, Törökországban megrendezendő klímacsúcsa, a COP31 lehetőséget kínál az ígéretek és a tényleges szükségletek közötti szakadék áthidalására. Mivel azonban a Föld átlaghőmérséklete már eddig is 1,4 Celsius-fokkal emelkedett, a tengerszint további növekedése elkerülhetetlen, ezért a kibocsátáscsökkentés mellett a partvédelmi rendszerek és az infrastruktúra átalakítása is elengedhetetlen.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio