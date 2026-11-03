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Bombariadó két utasszállítón, teljesen lezártak egy európai repülőteret
Gazdaság

Bombariadó két utasszállítón, teljesen lezártak egy európai repülőteret

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Bombariadó miatt kellett megszakítania útját egy Londonból érkező utasszállító repülőgépnek kedden Lengyelországban. Az eset miatt lezárták a Varsó-Modlin repülőteret, miközben a főváros másik légikikötőjében, a Chopin repülőtéren egy Koppenhágából érkező járatot vizsgálnak át a hatóságok hasonló fenyegetés miatt.

A lengyel LOT légitársaság Boeing 737 MAX típusú gépe eredetileg a londoni Heathrow repülőtérről tartott a varsói Chopin repülőtérre.

A gép fedélzetén délelőtt 9 óra 54 perckor rendeltek el bombariadót, ezért a pilóták megszakították az eredeti útvonalat, és néhány perccel később, 10 óra 1 perckor a fővárostól mintegy 36 kilométerre található, főként diszkont-légitársaságok által használt Varsó-Modlin repülőtéren tették le a gépet.

A repülőtér tájékoztatása szerint a fedélzeten tartózkodó 181 embert biztonságban evakuálták. A biztonsági szolgálatok azonnal megkezdték a bejelentett fenyegetés kivizsgálását, a helyszínen tartózkodók védelme érdekében pedig a modlini légikikötőt további intézkedésig teljesen lezárták.

Ezzel párhuzamosan egy másik gépet is bombafenyegetés ért.

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A SAS légitársaság Koppenhágából Varsóba tartó járatát a városhatáron belül fekvő Chopin repülőtéren vizsgálják át a hatóságok, miután a gép rendben leszállt. A fővárosi repülőtér szóvivője közölte, hogy náluk az eset nem okozott fennakadást, a légi forgalom zavartalanul halad tovább.

Hétfőn a Wizz Air Londonból Szófiába tartó járata kapott bombafenyegetést, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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