A díjfizetési kötelezettség a hétvégékre és az ünnepnapokra is kiterjed, mindennap reggel nyolc és este nyolc óra között. A mobilparkolás során a 8630-as zónakódot kell használni, de a kihelyezett – korábban a piac mellett működő – automatánál készpénzzel és bankkártyával is megváltható a jegy. Az autósoknak november 16-ig türelmi időszakot biztosít a városüzemeltetés, így eddig az időpontig nem szabnak ki pótdíjat a jegy nélkül várakozókra.
A fizetős övezet kijelölésével párhuzamosan a Szabadság utca érintett szakaszán a forgalmi rend is átalakult, így
az egyik oldalon ezentúl tilos megállni, a másikon pedig felfestések jelölik a parkolóhelyeket.
Mészáros Miklós polgármester szerint a rendszer bővítésének célja a közlekedés szabályozása mellett az, hogy a városba érkező vendégek is hozzájáruljanak a helyi strandok és közterületek fenntartási költségeihez.
A változás érinti a más településekről bejáró munkavállalókat, például a pedagógusokat is, mivel az ő esetükben nem érvényesíthető a bogláriaknak járó mentesség. Számukra a parkolás az intézmények saját belső területén oldható meg díjmentesen, illetve a munkáltatók kedvezményes, egy-egy meghatározott körzetre érvényes éves bérletet is vásárolhatnak a dolgozóiknak.
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Bővül a fizetős parkolás a Balatonnál
500 forint óránként.
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