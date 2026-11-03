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Egy másik fideszes miniszternek is dolgozott Feledy Botond
Gazdaság

Egy másik fideszes miniszternek is dolgozott Feledy Botond

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Azonnali hatállyal menesztette a Külügyminisztérium a Magyar Külügyi Intézet augusztusban kinevezett vezetőjét, Feledy Botondot, miután kiderült, hogy cégei korábban több tízmillió forintot kaptak az előző kormány minisztereitől. A külpolitikai elemző Lázár János és Navracsics Tibor tárcájának is dolgozott, többek között az Epstein-aktákról és a befagyasztott orosz vagyonokról írt elemzéseket. A megbízások egy része egy olyan állami közvetítőcégen keresztül valósult meg, amely ellen a jelenlegi kabinet az elmúlt hónapokban már büntetőfeljelentést tett - írja a 444.

A Magyar Külügyi Intézet szakmai hírnevének helyreállításával megbízott Feledy Botond alig néhány hónapot tölthetett az intézmény élén. Velkey György államtitkár hétfő esti bejelentése szerint a menesztés oka a hirtelen beállt bizalomvesztés volt. Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette a döntést, hangsúlyozva, hogy bár Feledyt elismert szakembernek tartják, a Tisza-kormány alatt nem tölthet be vezető pozíciót olyan személy, aki eltitkolja, hogy az előző kabinettől közbeszerzési eljárás nélkül jutott több tízmillió forintnyi közpénzhez.

A kiszivárgott dokumentumok szerint Feledy cége, a Red Snow Consulting az elmúlt három évben összesen 84 millió forinthoz jutott a Lázár János által vezetett közlekedési tárcától. A kifizetések még az idei tavaszi választások idején is folytatódtak, egy márciusi számla alapján ugyanis több mint 19 millió forintot utaltak számára. Ezt az összeget átlagosan 62 500 forintos óradíjjal számolták el különféle gyorselemzésekért és átfogó tanulmányokért. A vizsgált témák rendkívül széles skálán mozogtak, hiszen a befagyasztott orosz vagyonoktól kezdve az Epstein-aktákon és Mario Draghi tevékenységén át az amerikai, uniós és balkáni politikai trendekig szinte mindenről készített háttéranyagokat. Emellett Brüsszel várható lépéseiről és a háborús fejleményekről is rendszeresen írt hírösszefoglalókat a minisztériumnak.

Feledy szolgáltatásaira az előző kormány egy másik befolyásos tagja, Navracsics Tibor akkori területfejlesztési miniszter is igényt tartott

A Miniszterelnökség 2023 végén bruttó 11,9 millió forintos keretszerződést kötött külpolitikai szaktanácsadásra, amelynek keretében az elemző 68 ezer forintos óradíjért készített havi rendszerességgel vezetői összefoglalókat az uniós történésekről - olvasható a lap cikkében.

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Ez utóbbi megbízás azonban nem közvetlenül, hanem a p2m Informatika Szolgáltató Kft.-n és a p2m Consulting Kft.-n keresztül valósult meg, amelyeknél Feledy partnerként vett részt a munkában. Ennek a céghálózatnak a bevonása különösen kényes pontja az ügynek, a jelenlegi kormány ugyanis idén szeptemberben feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a p2m-szerződések kapcsán költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. A vállalat korábban a Rogán Antal vezette Nemzeti Kommunikációs Hivataltól nyert el egy nettó 30 milliárd forintos keretszerződést gyanúsan rövid határidővel, amivel megkerülhetetlen közvetítővé vált az állami tanácsadói piacon. Úgy tudni, az őszi feljelentés azokra a szerződésekre is kiterjed, amelyekben Feledy Botond neve is szerepel.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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