Elhunyt a Nobel-díjas William Nordhaus

William Nordaus 1941-ben született az új-mexikói Albuquerque-ben, Virginia Riggs és Robert J. Nordhaus gyermekeként. Apja németországi zsidó családból származott, a Sandia Peak Tramway (a világ harmadik leghosszabb fesztávolságú drótkötélpályás felvonója) egyik társalapítója volt.
William az andoveri Phillips Academy elvégzése után a Yale Egyetemen szerzett alap- és mesterdiplomát – előbbit 1963-ban, utóbbit 1972-ben. Emellett oklevelet szerzett az Institut d'Etudes Politiques-en (1962), majd doktori fokozatot az MIT-n (1967).
1971-ben vendégkutató volt a cambridge-i Clare Hallban.
1967-től a Yale Egyetem oktatója volt, a Közgazdaságtudományi Tanszéken és a Környezettudományi Karon egyaránt. Nordhaus 1986 és 1988 között az egyetem rektorhelyettese, 1992 és 1993 között pedig pénzügyi és igazgatási alelnöke volt.
1972-től tagja volt a Brookings Panel on Economic Activity nevű gazdaságkutató testületnek. A Carter-kormányzat idején, 1977 és 1979 között Nordhaus a Gazdasági Tanácsadók tagjaként tevékenykedett.
2013-ban az American Philosophical Society tagjává választották.
2014 és 2015 között a Federal Reserve Bank of Boston igazgatótanácsának elnöki tisztségét töltötte be.
Nordhaus a connecticuti New Havenben élt feleségével, Barbarával, aki szociális munkásként dolgozott.
Tudományos munkássága
William D. Nordhaus az egyik legjelentősebb modern közgazdász,
különösen a környezet-gazdaságtan és a klímaváltozás gazdasági elemzése területén elért eredényei jelentősek..
Munkásságának középpontjában az áll, hogy a gazdasági növekedést nem lehet a természeti környezet állapotától függetlenül vizsgálni. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a közgazdaságtanban a környezeti károk, az energiafelhasználás és a klímaváltozás ne külső, mellékes tényezőként, hanem a gazdasági döntések lényegi részeként jelenjenek meg.
Nordhaus legismertebb eredményei közé tartoznak az úgynevezett integrált értékelési modellek, különösen a DICE-modell. Ezek a modellek összekapcsolják a gazdasági növekedés, a szén-dioxid-kibocsátás, a globális felmelegedés és a társadalmi jólét alakulását. Jelentőségük abban áll, hogy számszerűsíteni próbálják: milyen gazdasági következményekkel jár a klímaváltozás, illetve milyen költségekkel és hasznokkal járnak a kibocsátáscsökkentő intézkedések.
Különösen fontos Nordhaus szerepe a karbonárazás, például a szén-dioxid-adó elméleti megalapozásában. Érvelése szerint a piaci szereplők önmagukban nem veszik figyelembe a kibocsátás társadalmi költségeit, ezért az államnak olyan árjelzéseket kell kialakítania, amelyek beépítik ezeket a károkat a gazdasági döntésekbe. Ez a gondolat nagy hatással volt a klímapolitikai vitákra, és máig alapvető hivatkozási pont a környezetvédelmi szabályozás közgazdasági elemzésében.
Nordhaus 2018-ban közgazdasági Nobel-emlékdíjat kapott Paul Romerrel együtt. Nordhaus esetében az elismerés fő oka az volt, hogy a klímaváltozást beépítette a hosszú távú makrogazdasági elemzésbe. Nordhaus alapvetően formálta a közgazdászok, döntéshozók és nemzetközi intézmények gondolkodását a klímaváltozás gazdasági problémájáról.
Oktatás
Másik Nobel-díjas tudóstársával Paul Samuelsonnal neve összefonódott, hiszen közösen szerkesztették a "Samulson–Nordhaus" tankönyvet.
Samuelson Economics című tankönyve már a 20. század közepétől a közgazdaságtan egyik legnagyobb hatású bevezető tankönyve volt. Nordhaus később társszerzőként kapcsolódott be, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a könyv újabb kiadásai naprakészek maradjanak. A tankönyv nemcsak elméleti fogalmakat magyarázott, hanem a modern gazdaságpolitikai problémákat — inflációt, munkanélküliséget, növekedést, állami beavatkozást, nemzetközi kereskedelmet — is közérthető módon mutatta be.
Több generációnyi egyetemista ezen a könyvön keresztül tanulta meg a közgazdaságtan alapjait. Sok országban lefordították, széles körben használták, és hosszú időn át az egyik legismertebb bevezető közgazdaságtani tankönyvnek számított. Hatása tehát nemcsak tudományos, hanem oktatási és szemléletformáló is volt.
Nordhaus hozzájárulása különösen abban állt, hogy a tankönyv frissebb, korszerűbb témákat is beemelt. Az ő érdeklődése — például az energia, a környezet és a klímaváltozás gazdasági vonatkozásai iránt — segített abban, hogy a közgazdaságtan oktatása ne pusztán klasszikus piaci modellekre épüljön, hanem társadalmi és környezeti problémákra is reflektáljon.
Búcsúzás
Nordhaustól személyes hangon búcsúzik Paul Krugman (szintén Nobel-díjas) közgazdász. Nordhaust „a közgazdaságtan óriásának” és saját első nagy mentorának nevezi. Felidézi, hogy egyetemistaként Nordhaus szemináriumára járt a véges erőforrások közgazdaságtanáról, majd Nordhaus kutatási asszisztensnek vette fel az 1973-as, energiaforrások elosztásáról szóló klasszikus munkájához. Krugman szerint Nordhaus nemcsak szakmai módszert tanított neki — hogyan kell egy bonyolult valós problémát modellbe foglalni —, hanem azt is megmutatta, hogy a közgazdaságtan lehet hivatás és közösségi küldetés is, nem pusztán állás.
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