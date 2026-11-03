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Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!
Gazdaság

Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!

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Az Országgyűlés kedden elfogadta, hogy december 24-e már idén önálló munkaszüneti nap legyen.

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, nem szavazat nélkül elfogadta a javaslatot, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen.

A 2026-os munkarend szerint december 24-e már eddig is pihenőnap volt az általános munkarendben dolgozóknak, ezt azonban december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozniuk.

A változtatással szenteste önálló munkaszüneti nappá válik.

A pihenőnapról munkaszüneti napra változtatás az emberek többségének nem a karácsonyi rendjét változtatja meg, hanem a két héttel korábbit. A december 12-i "ledolgozós szombat" ugyanis így felszabadul. Ez praktikusan három dolgot jelenthet:

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  • akiknek ekkor dolgoznia kellett volna, azok visszakapják a szombati munkarendet, tipikusan egy szabadnapot,
  • akik a hétvégéjük érdekében kivettek egy nap szabadságot, azoknak a változtatás után már nem kell, vagyis visszakapnak egy szabadságot,
  • ugyanez a helyzet azokkal is, akiknek a munkahelyük sajátosságai miatt a munkáltató írta elő a kötelező szabaságkivételt december 12-re.

A december 12-i munkanapot előíró rendelet módosításának társadalmi egyeztetése november 5-ig tart, így a tényleges átvezetéshez a kapcsolódó szabályozás hatálybalépését is meg kell várni.

Magyar Péter a döntés után a Facebookon közölte: "a Fidesz-Kdnp eddig 15-ször szavazta le, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen. A TISZA ma megszavazta, így már idén munkaszüneti nap lesz karácsony első napja".

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