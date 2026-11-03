8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Horváth Gábor: fiskális kiigazítására lehet szükség az EU-nak küldött tervek teljesítéséhez

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kormány a 2027-es költségvetésben a kiadási oldal lefaragására helyezi a hangsúlyt, ami a nemzetközi tapasztalatok szerint a gazdasági növekedést középtávon is jobban védő irány - mondta Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a Kossuth rádió Felkelő című műsorában.

Véleménye szerint a nemzetközi tapasztalatok alapján a kiadási oldali megtakarítások végrehajtása általában nehezebb, mint a bevételi oldalon előírt intézkedések teljesítése, ezért különösen fontos lesz, hogy a kormány a tervezett kiadáscsökkentéseket ténylegesen meg is valósítsa.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a Költségvetési Tanács ítélete a jövő évi büdzséről!

A kormány mintegy 1400 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel számol jövőre, a Költségvetési Tanács szerint ezek egy része olyan szerződéses és jogalkotási lépésektől függ, amelyek nem kizárólag a kormányon múlnak - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a minisztériumoknak és intézményeiknek a működési kiadásaikat 10 százalékkal, a felhalmozási (beruházási) kiadásokat pedig 20 százalékkal kell csökkentenie.

A hiánycélt övező kockázatok között említette a gyenge beruházási aktivitást és kiemelte, hogy évtizedes problémát jelent az államadósság és a kamatkiadások magas szintje, ami különösen sérülékennyé tette az országot a nemzetközi pénzügyi válságok idején.

Kedvező fejleménynek nevezte, hogy a pénzügyi piacok bizalmat előlegeztek meg a magyar kormánynak, és ez a költségvetési tervek bejelentését követően sem változott.

Még több Gazdaság

Elhunyt a Nobel-díjas William Nordhaus

Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában

Elégedetlenek a pedagógusok

Horváth Gábor kitért arra is, hogy már korábban jelezték aggályaikat a 2026-os költségvetés kapcsán és felhívták a figyelmet arra, hogy az Európai Uniónak korábban megküldött középtávú fiskális tervek teljesítéséhez fiskális kiigazítására lehet szükség.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Két kórházigazgatót is menesztettek a mai napon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility