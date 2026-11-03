9°C erősen fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok
Gazdaság

Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Országgyűlés 145 igen szavazattal, 48 nem ellenében elfogadta a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló törvényjavaslatot, amely új vagyonellenőrzési mechanizmust hozott létre. A szabályozás célja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az igazolható, adózott jövedelmükkel. A végrehajtásban kiemelt szerepet kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az új szabályok alapján az adóhatóság egyedi kockázatelemzési eljárást folytathat az érintett tisztségviselők vagyoni helyzetéről. A vizsgálat nemcsak a politikusokra, hanem meghatározott hozzátartozóikra, valamint azokra a magánszemélyekre és gazdasági társaságokra is kiterjedhet, amelyekre az érintettek közvetlenül vagy közvetve vagyont ruháztak át.

Magyar Péter már korábban bejelentette, hogy a Tisza-kormány

új, automatikus vagyonosodási vizsgálati rendszert vezet be a politikusok esetében.

A miniszterelnök Facebook-videójában úgy fogalmazott: „Mostantól vége annak a világnak, amikor fideszes politikusok cinikusan beírtak bármit a vagyonnyilatkozatukba, miközben mindenki látta, hogy a valós életvitelük és a papíron szereplő vagyon köszönő viszonyban sincs egymással.”

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, csalást kiáltott Magyar Péter, felpörög a törvénygyár

Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben

Megválasztották az új legfőbb ügyészt

A NAV a rendelkezésére álló adózási és vagyoni adatokat, más hatóságoktól beszerzett információkat, illetve nyilvánosan elérhető adatokat is felhasználhat az ellenőrzés során. Ezek alapján összevetheti az érintettek jövedelmi és vagyoni helyzetét, valamint életviteli kiadásait.

Az eljárás nem jelent automatikus vagyonelkobzást vagy adóellenőrzést: első lépésben a NAV kockázatelemzést végez, és ha ennek során adózási anomáliákat tár fel, további hatósági eljárást indíthat.

A szabályozás szerint a vizsgálatot főszabály szerint az adott tisztség betöltésének második évét követően kell megkezdeni, a megbízatás megszűnésekor pedig soron kívüli eljárásra is sor kerülhet.

A törvény a hatálybalépést megelőző öt évben megszűnt megbízatásokra is kiterjesztette az ellenőrzés lehetőségét.

A törvény új eszközt adott a NAV kezébe a politikai és állami vezetők vagyoni helyzetének ellenőrzésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Amerika lecsapott Iránra - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék
Két kórházigazgatót is menesztettek a mai napon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility