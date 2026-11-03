Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok

Az Országgyűlés 145 igen szavazattal, 48 nem ellenében elfogadta a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló törvényjavaslatot, amely új vagyonellenőrzési mechanizmust hozott létre. A szabályozás célja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az igazolható, adózott jövedelmükkel. A végrehajtásban kiemelt szerepet kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az új szabályok alapján az adóhatóság egyedi kockázatelemzési eljárást folytathat az érintett tisztségviselők vagyoni helyzetéről. A vizsgálat nemcsak a politikusokra, hanem meghatározott hozzátartozóikra, valamint azokra a magánszemélyekre és gazdasági társaságokra is kiterjedhet, amelyekre az érintettek közvetlenül vagy közvetve vagyont ruháztak át.

Magyar Péter már korábban bejelentette, hogy a Tisza-kormány

új, automatikus vagyonosodási vizsgálati rendszert vezet be a politikusok esetében.

A miniszterelnök Facebook-videójában úgy fogalmazott: „Mostantól vége annak a világnak, amikor fideszes politikusok cinikusan beírtak bármit a vagyonnyilatkozatukba, miközben mindenki látta, hogy a valós életvitelük és a papíron szereplő vagyon köszönő viszonyban sincs egymással.”

A NAV a rendelkezésére álló adózási és vagyoni adatokat, más hatóságoktól beszerzett információkat, illetve nyilvánosan elérhető adatokat is felhasználhat az ellenőrzés során. Ezek alapján összevetheti az érintettek jövedelmi és vagyoni helyzetét, valamint életviteli kiadásait.

Az eljárás nem jelent automatikus vagyonelkobzást vagy adóellenőrzést: első lépésben a NAV kockázatelemzést végez, és ha ennek során adózási anomáliákat tár fel, további hatósági eljárást indíthat.

A szabályozás szerint a vizsgálatot főszabály szerint az adott tisztség betöltésének második évét követően kell megkezdeni, a megbízatás megszűnésekor pedig soron kívüli eljárásra is sor kerülhet.

A törvény a hatálybalépést megelőző öt évben megszűnt megbízatásokra is kiterjesztette az ellenőrzés lehetőségét.

A törvény új eszközt adott a NAV kezébe a politikai és állami vezetők vagyoni helyzetének ellenőrzésére.

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