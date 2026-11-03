Kapitány Istvánék feljelentése után elindult a nyomozás a közel 500 milliárd forintos ügyben

Nyomozás indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében, miután a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentést tett a 475 milliárd forintot érintő támogatások miatt. Kapitány István miniszter szerint a magyar emberek pénzével el kell számolni, és aki visszaélt vele, annak felelnie kell.

Elrendelték a nyomozást a Kisfaludy Program ügyében tett, 475 milliárd forintot érintő feljelentésünk nyomán. A magyar emberek pénzével el kell számolni. Aki visszaélt vele, annak felelnie kell. Ez a Tisztítótűz-művelet célja

– írta a Facebookon Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 2017-ben indult az Orbán-kormány egyik legnagyobb turisztikai fejlesztési kezdeményezéseként.

Eredeti célja a vidéki szálláshelyek, panziók és kisebb turisztikai vállalkozások fejlesztésének támogatása volt, később azonban a program jelentősen kibővült: szállodák, vendéglátóhelyek, strandok és egyéb turisztikai beruházások is részesülhettek a forrásokból.

A program keretében 2018 és 2026 között a minisztérium összesítése szerint 475,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, több mint 22 600 támogatási szerződés alapján.

A Tisza-kormány vizsgálata szerint a pénzek elosztása rendkívül koncentrált volt: a támogatások több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntésekkel osztották ki.

A minisztériumi átvilágítás legfontosabb megállapítása a támogatások rendkívüli koncentrációja. A 475,3 milliárd forintból 259,7 milliárdot 1040 egyedi döntéssel, vagyis hagyományos pályázati verseny nélkül ítéltek oda. A teljes támogatási összeg 60,6 százaléka pedig mindössze 108, egymilliárd forint feletti szerződéshez kapcsolódott.

A tárca szerint több esetben felmerült a pályázati feltételek kedvezményezettekre szabásának, a kivitelezői verseny korlátozásának és a kettős állami finanszírozásnak a gyanúja. A jelentés szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi, fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is részesültek a támogatásokból. A minisztérium 72, a korábbi kormányhoz kötődő kedvezményezetthez összesen 127,3 milliárd forintot kapcsolt.

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