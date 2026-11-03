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Gazdaság

Kezdődhet a Petőfi híd felújítása

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Eredményesen lezárult a Petőfi híd felújításának tervezésére kiírt közbeszerzés, így a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Speciálterv Kft. kezdheti meg az engedélyezési tervek elkészítését. A beruházás sorsa a következő években dől el, ugyanis a főváros a tervek elkészülte után, a rendelkezésre álló források függvényében határoz majd arról, hogy teljes körű felújításba vagy csupán állagmegóvásba kezdenek - számolt be a BKK.

A Fővárosi Közgyűlés október végi döntése értelmében a nyertes tervezőnek a szerződéskötéstől számítva 350 napja lesz a teljes körű felújítást alapul vevő tervek elkészítésére és a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére. A vállalat ezt a feladatot bruttó 427,9 millió forintért vállalta. A tervezési és engedélyezési folyamat várhatóan 2027 végére fejeződik be.

Amint ez a szakasz lezárul, a Fővárosi Önkormányzat a saját, illetve az esetleges állami források ismeretében hozza meg a végső döntést a kivitelezés pontos műszaki tartalmáról. Ha a teljes körű felújítás és fejlesztés mellett határoznak, a kiviteli tervek és a közbeszerzési dokumentáció összeállítására 310 napja lesz a tervezőirodának. Amennyiben a pénzügyi keretek csak egy részleges, tisztán állagmegóvó beavatkozást tesznek lehetővé, ez a határidő 270 napra csökken.

A dunai hidaknál megszokott 30-35 éves nagyfelújítási ciklust figyelembe véve a Petőfi híd korszerűsítése már jócskán időszerű, a beavatkozás műszaki és gazdasági szempontból is halaszthatatlan.

A műtárgy utoljára 1979 és 1980 között esett át teljes rekonstrukción, azóta csupán részleges javításokat végeztek rajta.

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A szerkezet állapota mára jelentősen leromlott, az acél- és vasbeton elemeken súlyos korróziós károk keletkeztek, a szigetelés hibái miatt pedig a pályalemez több helyen beázik. Emellett a járdák, a korlátok és a hídfősaruk is azonnali felújításra vagy cserére szorulnak.

A tényleges kivitelezés ütemezése szorosan összefügg a jövőbeli finanszírozási lehetőségekkel. Ha a források rendelkezésre állnak, a kivitelezői közbeszerzést 2029 első felében írhatják ki, és a munkálatokra vonatkozó szerződéskötésre is még abban az évben sor kerülhet. Hosszú távú cél, hogy Budapesten tízévente megújuljon egy Duna-híd, így a Petőfi híd rendbetételét követően az Árpád híd korszerűsítése következhet a sorban.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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