Kiderült, kik irányítják majd a két kiemelt fővárosi színházat

Szabó Péter Szilveszter veszi át a Madách Színház, Csiby Gergely pedig az Újszínház vezetését 2027 elejétől.
A két fővárosi teátrum új igazgatóit a szakmai bizottságok értékelése alapján, a legtöbb támogató szavazatot kapott jelöltek közül nevezte ki az illetékes miniszter.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése értelmében az új ügyvezetők megbízatása öt évre szól, így 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tart. A pozíciókra komoly érdeklődés mutatkozott, a Madách Színház élére hét, az Újszínházéra pedig tizenhat pályázat érkezett, amelyeket a szakmai grémiumok egyenként vizsgáltak meg és bíráltak el.
A kiválasztási eljárás részletei nyilvánosak. Az illetékes tárca a kormany.hu oldalon közzétette az összes hivatalos döntést, a bizottságok pályázatonkénti összegző véleményét, valamint a szavazások pontos végeredményét is.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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