Kimondta a szakértő Magyarországról: akár egymillió hektárnyi termőföldet is elveszíthetünk

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Hazánk Európa egyik legkedvezőtlenebb helyzetű országa a talajvíz állapota és az éghajlatváltozás hatásai szempontjából. A probléma megértéséhez egészen a 19. századig kell visszatekinteni, amikor a folyószabályozási és vízrendezési munkálatok alapvetően átalakították a Kárpát-medence vízháztartását. Bár ezek a beavatkozások a maguk korában indokoltak voltak az új termőföldek művelésbe vonása és az árvízvédelem miatt, a fókuszban a víz minél gyorsabb elvezetése állt - mondta el Gyuricza Csaba, a MATE rektora a portálnak.

A mai, egyre aszályosabb időjárási viszonyok között azonban éppen az ellenkezőjére lenne szükség, vagyis a lehulló csapadékot mindenáron a tájban kellene tartani.

A korábbi tájátalakítás, a másodlagos szikesedés és az egyre szélsőségesebb klíma együttesen vezetett a mostani válságos helyzethez. A vízvisszatartást nehezíti, hogy az Alföld egykori csatornahálózata mára jórészt elhanyagolttá vált, a medrek feltöltődtek és benőtte őket a növényzet.

A legfontosabb feladat most az, hogy a víz ne folyjon el és ne is párologjon el érdemi hasznosulás nélkül. Ehhez azonban a talajművelési szokásokon is változtatni kell

- hangsúlyozta a rektor. A forgatás nélküli, kímélő talajműveléssel, a szervesanyag-tartalom növelésével és a tartós talajtakarással jelentősen csökkenthető a párolgási veszteség, így javul a földek vízmegtartó képessége. Emellett elengedhetetlen a meglévő csatornák karbantartása és a célzott vízmegtartó beruházások elindítása, hogy a víz ott maradjon, ahol az élővilágnak és az agráriumnak a legnagyobb szüksége van rá.

A talajvízszint süllyedésének következményei messze túlmutatnak a mezőgazdaságon, mivel közvetlenül veszélyeztetik a felszíni vizeket, a természetes élőhelyeket, az ivóvízbázisokat és egy-egy térség mikroklímáját is. Különösen kritikus helyzetben van a Duna–Tisza közi Homokhátság, ahol a tartós vízhiány miatt már a félsivatagosodás is valós fenyegetést jelent.

Fel kell készülni arra, hogy a környezeti folyamatok miatt a jövőben akár 800 ezer – 1 millió hektárral is csökkenhet a hagyományos, gazdaságosan művelhető szántóföldek területe.

Ez nem jelenti a földek teljes feladását, de sok helyen át kell térni az agrárerdészetre, az erdőgazdálkodásra vagy a legeltetéses állattartásra. A vízhiányos talajokon a hagyományos szántóföldi kultúrák erőltetése ma már túl nagy gazdasági kockázatot jelent, ami súlyosan ronthatja az agrárvállalkozások jövedelmezőségét.

Az alkalmazkodást nagyban segítheti a hazai mezőgazdaságban jelenleg is zajló generációváltás. A fiatalabb gazdálkodók fogékonyabbak a precíziós gazdálkodás, a digitalizáció és az új termesztési technológiák iránt, amelyek elengedhetetlenek a modern, egyre inkább koncentrálódó és komoly tőkebefektetést igénylő agráriumban. A változtatásokat azonban nem lehet a nemzedékváltás lezajlásáig halogatni, a szükséges lépéseket azonnal meg kell tenni.

A legrosszabb forgatókönyv a tétlenség lenne, miközben a szükséges tudás és technológia már rendelkezésre áll

- véli Gyuricza Csaba. Ezt igazolják az izraeli és az észak-afrikai példák is, ahol a hazainál jóval zordabb körülmények között is képesek versenyképes mezőgazdaságot fenntartani. A talajvízszint helyreállítása és a klímaalkalmazkodás nem oldható meg egyetlen beruházással vagy egy csapadékosabb évvel. Ez egy hosszú távú, közös munka a gazdálkodók, a kutatók és az állam részéről, amelynek tétje nem csupán az agrárium jövője, hanem az is, hogy a Kárpát-medence élhető marad-e a következő generációk számára.

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