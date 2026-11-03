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Komoly sorok lehetnek december 23-án a boltokban
Gazdaság

Komoly sorok lehetnek december 23-án a boltokban

Portfolio
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Akár 90 milliárd forintos veszteséget is okozhat a gazdaságnak, hogy december 24. munkaszüneti nap lett, a költségvetés pedig 20–30 milliárd forint bevételtől eshet el a munkáltatók számításai szerint – hangzott el az RTL Híradóban. A kereskedők ugyanakkor nem számítanak forgalomcsökkenésre, arra viszont igen, hogy december 23-án nagy sorok alakulhatnak ki az üzletekben. A vásárlóknak azzal is számolniuk kell, hogy karácsonykor három egymást követő napon, december 24-én, 25-én és 26-án is zárva lesznek a boltok.

Az Országgyűlés egyhangúlag, 193 igen szavazattal munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét. A TISZA javaslatát az ellenzéki pártok is támogatták. A döntés már az idei karácsonyt is érinti, így az üzletek december 24-én nem nyithatnak ki.

A változás miatt december 12-én, szombaton sem kell dolgoznia a munkavállalók többségének. Eredetileg ezen a napon kellett volna előre ledolgozni a december 24-i munkanapot, erre azonban az új munkaszüneti nap miatt már nincs szükség.

A Híradóban elhangzott: december 24. eddig is sok cégnél szabadnap volt, ezt azonban korábban évről évre munkanap-áthelyezéssel oldották meg. A munkáltatói oldal számítása szerint egy új munkaszüneti nap gazdasági hatása nagyságrendileg a GDP 0,1 százaléka lehet. A munkáltatók azt kifogásolják, hogy a döntés előtt nem egyeztettek velük. Számításaik szerint az új munkaszüneti nap mintegy 90 milliárd forintos veszteséget okozhat a gazdaságnak, a közvetlen költségvetési hatás pedig 20–30 milliárd forint lehet.

A kereskedők ezzel szemben nem várnak bevételkiesést, arra számítanak, hogy a vásárlások más napokra tolódnak át. Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözölte a döntést, és úgy látja, hogy az általános boltzár nem rontja a karácsonyi forgalmat. A szervezet szerint a november eleji döntés elegendő időt biztosít az átállásra és a vásárlók tájékoztatására.

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Megszólaltak a nagy láncok a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatban

December 23-án ugyanakkor a szokásosnál nagyobb sorok alakulhatnak ki.

A kereskedők szerint ezt hosszabb nyitvatartással lehet részben kezelni, a vásárlóknak pedig érdemes korábbra hozniuk a karácsonyi bevásárlást. Különösen azoknak kell változtatniuk a megszokott menetrenden, akik eddig december 24-re hagyták a hal, a hús vagy a kenyér beszerzését.

Magyar Péter miniszterelnök a döntés után boldog karácsonyt kívánt a Facebookon, és azt írta, hogy a Fidesz–KDNP korábban 15 alkalommal szavazta le december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását. A KDNP szintén saját kezdeményezéseként hivatkozott a változtatásra, és azzal indokolta annak mostani támogatását, hogy megítélése szerint a magyar gazdaság nagyjából tízévente bír el egy újabb munkaszüneti napot. Legutóbb 2017-ben, nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításával bővült ezek köre.

A kereskedelmi alkalmazottak képviselői szerint a döntés mintegy 200 ezer családot érinthet: azok a dolgozók, akik korábban december 24-én délig vagy akár délutánig dolgoztak az üzletekben, most már az egész napot otthon tölthetik.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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