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Korlátozták a csapvíz fogyasztását egy baranyai településen
Gazdaság

Korlátozták a csapvíz fogyasztását egy baranyai településen

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Elővigyázatosságból vízfogyasztási korlátozást vezettek be Meződön november 2-tól. A vezetékes víz az esetleges nitrittartalom miatt az egy év alatti csecsemők és a várandós anyák számára átmenetileg fogyasztásra alkalmatlan. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az érintetteknek szükségvízellátást biztosít, az intézkedés visszavonásig érvényes.

A korlátozásról a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a meződi felhasználókat. A társaság közlése szerint az intézkedést megelőző jelleggel, a vezetékes ivóvíz esetleges nitrittartalma miatt rendelték el, a népegészségügyi hatósággal egyetértésben.

A probléma hátterében a település vízkezelő berendezésén végzett karbantartás áll. A szolgáltató kicserélte a szűrőtöltetet, az új töltet bedolgozódási időszakában azonban a szakemberek a közlemény megfogalmazása szerint nem tudják kontrollálni a hálózatba kiadott, illetve a fogyasztókhoz eljutó ivóvíz nitrittartalmát.

Ez a műszaki folyamat több hónapot is igénybe vehet. A vízmű a korlátozás feloldásának időpontját egyelőre nem közölte, így az érintetteknek a visszavonásig kell számolniuk az intézkedéssel. A bedolgozódás lehetséges időtartama önmagában még nem jelenti azt, hogy a korlátozás biztosan hónapokig fennmarad.

A fogyasztási tilalom a közlemény alapján az egy év alatti csecsemőkre és a várandós anyákra vonatkozik.

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Számukra a társaság szükségvízellátásról gondoskodik. Ennek gyakorlati részleteit, így az átvétel helyét és időpontját a bejegyzés nem tartalmazza.

A tájékoztatás konkrét mérési eredményeket és nitritkoncentrációt sem ismertet, az intézkedést az esetleges nitrittartalommal és az elővigyázatossággal indokolja. A szolgáltató az okozott kellemetlenségek miatt az érintett ügyfelek megértését és együttműködését kérte.

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Címlapkép forrása: Elena Zaretskaya via Getty Images

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