Magyar Péter: A NAV vizsgálhatja a politikusok vagyonosodását

A NAV vagyonosodási vizsgálatokat indíthat volt és jelenlegi miniszterelnökök, miniszterek, képviselők és államtitkárok ellen, miután a TISZA megszavazta a kormány erről szóló előterjesztését – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

A kormányfő közlése szerint a javaslatot a Fidesz és a KDNP nem támogatta.

A Fidesz és a KDNP nem szavazatai mellett a TISZA megszavazta a kormány előterjesztését

– írta Magyar Péter.

Az elfogadott előterjesztés alapján a NAV a volt és jelenlegi kormányfők mellett miniszterek, országgyűlési képviselők és államtitkárok vagyonosodását is vizsgálhatja.

ef

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