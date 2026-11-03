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Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből
Gazdaság

Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből

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Csalással vádolja Magyar Péter miniszterelnök Pócs János fideszes képviselőt, aki szerinte az Országgyűlés keddi ülésén megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést. A kormányfő szerint Pócs azt jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, miközben a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolás idején nem is tartózkodott az ülésteremben, és csak a szavazás lezárása után érkezett meg. Magyar Péter ügyrendi felszólalásban rendkívüli házbizottsági ülést és a képviselő súlyos, de arányos megbüntetését kezdeményezte, a Facebookon pedig azt írta, hogy Pócs Jánosnak távoznia kell a parlamentből.

Pócs János ma egyértelműen csalt az Országgyűlés ülésén. A szavazás után érkezett a helyére és megpróbálta félrevezetni a házelnököt, és utólag szavazatot leadni. Piti csaló, távoznia kell a Parlamentből

– írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

A történet előzménye, hogy rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezte Magyar Péter kedden, miután szerinte Pócs János fideszes képviselő valótlanul állította, hogy nem működött a szavazógépe, miközben valójában nem is tartózkodott az ülésteremben.

A miniszterelnök szerint Pócs János úgy jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, hogy közben nem is tartózkodott az ülésteremben az érintett voksolás idején. Magyar Péter a házbizottság mielőbbi összehívását és a képviselő súlyos, arányos megbüntetését kezdeményezte.

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Megszólalt a fideszes politikus, akit Magyar Péter kirúgna a Parlamentből

Magyar Péter a szavazási sorozat végén ügyrendi felszólalásban kérte Pócs János fideszes országgyűlési képviselő megbüntetését, miután

szerinte a politikus megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést az egyik korábbi voksolásnál.

A miniszterelnök elmondása szerint az első szavazásnál, amikor a Magyar Nemzeti Bank beszámolójának elfogadásáról döntött az Országgyűlés, a Tisza Párt két képviselője jelezte, hogy nem működött a szavazógépe. Az ő szavazatukat az ülést vezető elnök összeszámolta.

Magyar Péter szerint ezt követően Pócs János is jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, csakhogy a fideszes képviselő a voksolás idején nem tartózkodott az ülésteremben.

Ott kint jött be, amikor lezárult a szavazás

– állította Magyar Péter, aki szerint Pócs János ezzel megpróbálta félrevezetni a levezető elnököt.

A miniszterelnök egyértelműen csalásnak nevezte a történteket.

Magyar Péter ezért a házbizottság mielőbbi összehívását és Pócs János súlyos, ugyanakkor arányos megbüntetését kérte. A képviselőt felszólalásában „ócska piti csalónak” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy példátlan, ha egy országgyűlési képviselő megpróbálja félrevezetni a házelnököt és az egész parlamentet. Hozzátette: szerinte ez még a Fidesz-frakciótól is szokatlan magatartás.

A házelnök a felszólalásra reagálva közölte, hogy Magyar Péter javaslatára dönteni fognak a házbizottság összehívásáról. Arról, hogy a testület milyen intézkedést javasolhat, illetve milyen szankcióval sújthatják Pócs Jánost, egyelőre nem hangzott el konkrétum.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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