Magyar Péter kirúgna egy fideszes képviselőt a Parlamentből

Pócs János ma egyértelműen csalt az Országgyűlés ülésén. A szavazás után érkezett a helyére és megpróbálta félrevezetni a házelnököt, és utólag szavazatot leadni. Piti csaló, távoznia kell a Parlamentből
– írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.
A történet előzménye, hogy rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezte Magyar Péter kedden, miután szerinte Pócs János fideszes képviselő valótlanul állította, hogy nem működött a szavazógépe, miközben valójában nem is tartózkodott az ülésteremben.
A miniszterelnök szerint Pócs János úgy jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, hogy közben nem is tartózkodott az ülésteremben az érintett voksolás idején. Magyar Péter a házbizottság mielőbbi összehívását és a képviselő súlyos, arányos megbüntetését kezdeményezte.
Magyar Péter a szavazási sorozat végén ügyrendi felszólalásban kérte Pócs János fideszes országgyűlési képviselő megbüntetését, miután
szerinte a politikus megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést az egyik korábbi voksolásnál.
A miniszterelnök elmondása szerint az első szavazásnál, amikor a Magyar Nemzeti Bank beszámolójának elfogadásáról döntött az Országgyűlés, a Tisza Párt két képviselője jelezte, hogy nem működött a szavazógépe. Az ő szavazatukat az ülést vezető elnök összeszámolta.
Magyar Péter szerint ezt követően Pócs János is jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, csakhogy a fideszes képviselő a voksolás idején nem tartózkodott az ülésteremben.
Ott kint jött be, amikor lezárult a szavazás
– állította Magyar Péter, aki szerint Pócs János ezzel megpróbálta félrevezetni a levezető elnököt.
A miniszterelnök egyértelműen csalásnak nevezte a történteket.
Magyar Péter ezért a házbizottság mielőbbi összehívását és Pócs János súlyos, ugyanakkor arányos megbüntetését kérte. A képviselőt felszólalásában „ócska piti csalónak” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy példátlan, ha egy országgyűlési képviselő megpróbálja félrevezetni a házelnököt és az egész parlamentet. Hozzátette: szerinte ez még a Fidesz-frakciótól is szokatlan magatartás.
A házelnök a felszólalásra reagálva közölte, hogy Magyar Péter javaslatára dönteni fognak a házbizottság összehívásáról. Arról, hogy a testület milyen intézkedést javasolhat, illetve milyen szankcióval sújthatják Pócs Jánost, egyelőre nem hangzott el konkrétum.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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