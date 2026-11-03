Matolcsy nem tud elmenni a meghallgatására

Bár a vizsgálóbizottság még Matolcsy György október 21-i letartóztatása előtt kiküldte az idézést, a kényszerintézkedés teljesen új helyzetet teremtett. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a személyes megjelenés jogszabályi feltételei jelenleg nem adottak, ezért a testületet a büntetés-végrehajtáshoz irányították. Mivel a börtönökben országosan kiépítették a videókonferenciás távmeghallgatás rendszerét, Csőszi Attila bizottsági elnök szerint a testületnek kell határoznia arról, hogy a későbbiekben élnek-e ezzel a lehetőséggel.

A csütörtöki ülésen a tervek szerint először Matolcsy védőjének múlt héten benyújtott, részletes indoklással ellátott beadványát olvassák fel, amelynek teljes körű ismertetését az ügyvéd kifejezetten kérte a bizottságtól. Ezt követően Varga Mihályt hallgatják meg, aki 2025-ben váltotta Matolcsyt a jegybank élén, és akinek kulcsszerepe volt a most vizsgált visszaélések feltárásában és megállításában.

A büntetőügy középpontjában a Matolcsy-éra utolsó napjaiban, 2025 februárjában történt gyanús manőversorozat áll. Közvetlenül a volt elnök távozása előtt az MNB alapítványának (PADME) vagyonát kezelő Optima Zrt. egy színlelt értékpapír-kölcsönszerződéssel

megpróbálta évekre átengedni a vagyon feletti rendelkezési jogot egy magántőkealapnak.

Az ügyészség szerint a tranzakció valós célja az volt, hogy Matolcsy György mandátumának lejárta után is ő és fia, Matolcsy Ádám irányíthassa a vagyont, saját haszonszerzésükre használva fel azt. A tervet a hivatalba lépő Varga Mihály hiúsította meg, ugyanis az új jegybankelnök azonnal felbontotta a szerződést, menesztette az alapítvány kuratóriumát, majd feljelentést tett. A kísérlet azonban így is több százmillió forintos vagyoni hátrányt okozott.

A hatóságok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával nyomoznak. Matolcsy György mellett már letartóztatták Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédjét – aki közreműködött az értékpapír-ügyletben –, valamint egy további cégvezetőt is. Matolcsy Ádámot és az ügyletben szintén kulcsszerepet játszó, hozzá köthető Stofa Györgyöt is gyanúsítottként hallgatná ki az ügyészség, ám egyikük sincs Magyarországon. Ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, felkutatásukon jelenleg is a rendőrség célkörözési egységei dolgoznak.

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