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Még nem tudni, hogy Feledy Botond helyettese lesz-e a Magyar Külügyi Intézet új vezetője
Gazdaság

Még nem tudni, hogy Feledy Botond helyettese lesz-e a Magyar Külügyi Intézet új vezetője

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Erkölcsi bizonyítvány, kompetenciateszt és nemzetbiztonsági átvilágítás is kell a Külügyminisztérium vezetői kinevezéseihez.

„A Külügyminisztérium vezetői kinevezésekhez a szakmai alkalmasságot, végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok mellett erkölcsi bizonyítvány, kompetencia teszt és nemzetbiztonsági átvilágítás szükséges” – írta a Telexnek a Külügyminisztérium miután Feledy Botond felmentésével kapcsolatban érdeklődtek.

Többek között arra voltak kíváncsiak, mikor értesült a Külügyi Intézet fenntartásáért felelős Külügyminisztérium arról, hogy bizalomvesztésre okot adó tény derült ki az intézmény vezetőjét érintően; milyen átvilágítás, beszélgetés előzte meg a kinevezéséről szóló döntést; és kinek a hatáskörébe tartozik a Külügy Intézet kinevezése és felmentése.

Az Orbán Anita vezette tárca annyit írt, „a Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt. (MKI) önálló jogi személy melynek tulajdonosa a Külügyminisztérium. A MKI-nél a munkaalkalmasági elbírálásoknál a minisztériumihoz hasonló szempontok érvényesülnek. Feledy Botond felmentésével és utódlásával kapcsolatosan további részleteket egyelőre nem kívánunk közölni.”

Tehát az sem derült ki, átveheti-e ideiglenesen vagy akár véglegesen az intézmény vezetését Feledy Botond jelenlegi helyettese Rácz András, ha pedig nem, várható-e pályázat kiírása a pozícióra.

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Mint arról írtunk, Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfő este jelentette be, hogy a tárca azonnali hatállyal megszünteti Feledy Botond vezetői megbízatását a Magyar Külügyi Intézetnél. Azzal indokolt, hogy a Külügyminisztérium „néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról”, ezért elvesztették a Feledybe vetett bizalmat.

A Telex által megszerzett dokumentumok alapján Feledy évekig Lázár János egykori tárcájának készített külpolitikai elemzéseket, amelyekért összesen csaknem 85 millió forintot fizettek ki. Arról is beszámoltunk, hogy Velkey kedden azt mondta, Vitézy Dávid minisztériumától értesültek Feledy korábbi szerződéseiről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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