Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin literenként 2 forinttal csökkent, a gázolaj ára viszont 5 forinttal emelkedett hétfőhöz képest.

A Holtankoljak.hu friss adatai alapján jelenleg a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 638 Ft/liter

Gázolaj: 726 Ft/liter

A dízel ára ezzel közel 4 éves csúcsra ugrott.

Legutóbb 2022. november 18-án volt magasabb a gázolaj ára a mostani 726 forintnál, akkor 732 forintba került literenként.

A változások következtében a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség tovább nőtt.

a gázolaj átlagára már 88 forinttal haladja meg a benzinét.

Ekkore eltérésre augusztus vége óta nem volt példa:

Az üzemanyagpiac aktuális helyzetével és a kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Hangsúlyoztuk: bár a múlt héten mintegy 41 nap után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében

- ez pedig komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló dízelpiacon.



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