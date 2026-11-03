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Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

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Keddre a benzin ára tovább csökkent, a dízelé viszont ismét jelentősen emelkedett - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin literenként 2 forinttal csökkent, a gázolaj ára viszont 5 forinttal emelkedett hétfőhöz képest.

A Holtankoljak.hu friss adatai alapján jelenleg a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 638 Ft/liter
  • Gázolaj: 726 Ft/liter

A dízel ára ezzel közel 4 éves csúcsra ugrott.

Legutóbb 2022. november 18-án volt magasabb a gázolaj ára a mostani 726 forintnál, akkor 732 forintba került literenként.

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A változások következtében a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség tovább nőtt.

a gázolaj átlagára már 88 forinttal haladja meg a benzinét.

Ekkore eltérésre augusztus vége óta nem volt példa:

árkülönbség

Az üzemanyagpiac aktuális helyzetével és a kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Hangsúlyoztuk: bár a múlt héten mintegy 41 nap után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében

- ez pedig komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló dízelpiacon.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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