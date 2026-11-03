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Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól
Gazdaság

Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól

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A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) támogatja az alacsony összegű nyugellátások emelését, különösen a hosszú ideje változatlan minimálnyugdíj rendezését. A 108-146 ezer forint közti nyugdíjak tervezett sávos emelését azonban jelen formájában nem tartják méltányosnak: szerintük a szociális jellegű emelés elfogadható lépés, de a szociális támogatásokat a jövőben el kellene választani a nyugdíjrendszertől. A szervezet érvelése szerint a nyugdíjrendszer biztosítási jellegű, ezért a szolgálati időt és a befizetett járulékot kell mérvadónak tekinteni. A NYOK szerint továbbá a rászorultság meghatározásakor a jövőben vizsgálni kellene az érintettek teljes jövedelmét, beleértve a külföldről folyósított nyugdíjat is – közölte álláspontját a szervezet. A nyugdíjas szervezet emellett a vegyes indexálás újbóli bevezetését is szeretné elérni, amelyhez hasonló választási ígéretet a Tisza Párt programja is tartalmazott.

Szakaszos korrekciós programot sürget a leszakadó nyugdíjak rendezésére a Nyugdíjasok Országos Képviselete.

A régebben és az újabban megállapított nyugdíjak közötti értékolló mára tarthatatlan mértékűre nyílt

– írják, felidézve: korábban a 241/2008. kormányrendelet alapján már sikeresen megtörtént egy kiterjedt korrekciós emelés. A NYOK szerint most is elengedhetetlen egy átfogó, célzott emelés a 2008 óta folyósított ellátások esetében, kitérve valamennyi nyugdíj értékállóságára.

A szervezet emellett valódi érdemi társadalmi egyeztetést is szeretne a "formális online kérdőívek" helyett. Szorgalmazzák, hogy az országgyűlésnek benyújtott 2027. évi költségvetés tárgyalása során a frakciók – különösen a kormánypárt frakciója – egyeztessenek a nyugdíjas szervezetekkel. A NYOK azt is megjegyzi: hiányolják a nyugdíjrendszer várható alakulásáról szóló tájékoztatást.

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Az egyik legsürgetőbb problémaként a nyugdíjak elértéktelenedését fogalmazzák meg, melynek "véget kell vetni". A közlemény emlékeztet:

a 2010-es évek elején az átlagnyugdíj még a nettó átlagbér közel 65-70%-át tette ki, ez az arány mára 50% alá süllyedt,

ami az idős korosztály folyamatos elszegényedését jelenti. Az inflációkövető nyugdíjemelés szerintük önmagában már nem elegendő; a nyugdíj és a bérek közötti szakadék növekedését csak a vegyes indexálás (bérkövető emelés) bevezetésével lehet megállítani. A NYOK javasolja, hogy a vegyes indexálásról 2027-ben szülessen döntés, és azt 2028-tól alkalmazza a jogalkotó.

Érdekesség, hogy a Tisza Párt választási programjában szerepelt az a vállalás, hogy áttérnének a bérkövető nyugdíjemelésre: "Vállaljuk, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását" – fogalmazott a dokumentum. Ennek a tervezett váltásnak egyelőre nem mutatkoznak jelei, a 2027-es nyugdíjemelést változatlanul inflációkövető logikával fogják végrehajtani.

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