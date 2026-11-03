Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól

Szakaszos korrekciós programot sürget a leszakadó nyugdíjak rendezésére a Nyugdíjasok Országos Képviselete.
A régebben és az újabban megállapított nyugdíjak közötti értékolló mára tarthatatlan mértékűre nyílt
– írják, felidézve: korábban a 241/2008. kormányrendelet alapján már sikeresen megtörtént egy kiterjedt korrekciós emelés. A NYOK szerint most is elengedhetetlen egy átfogó, célzott emelés a 2008 óta folyósított ellátások esetében, kitérve valamennyi nyugdíj értékállóságára.
A szervezet emellett valódi érdemi társadalmi egyeztetést is szeretne a "formális online kérdőívek" helyett. Szorgalmazzák, hogy az országgyűlésnek benyújtott 2027. évi költségvetés tárgyalása során a frakciók – különösen a kormánypárt frakciója – egyeztessenek a nyugdíjas szervezetekkel. A NYOK azt is megjegyzi: hiányolják a nyugdíjrendszer várható alakulásáról szóló tájékoztatást.
Az egyik legsürgetőbb problémaként a nyugdíjak elértéktelenedését fogalmazzák meg, melynek "véget kell vetni". A közlemény emlékeztet:
a 2010-es évek elején az átlagnyugdíj még a nettó átlagbér közel 65-70%-át tette ki, ez az arány mára 50% alá süllyedt,
ami az idős korosztály folyamatos elszegényedését jelenti. Az inflációkövető nyugdíjemelés szerintük önmagában már nem elegendő; a nyugdíj és a bérek közötti szakadék növekedését csak a vegyes indexálás (bérkövető emelés) bevezetésével lehet megállítani. A NYOK javasolja, hogy a vegyes indexálásról 2027-ben szülessen döntés, és azt 2028-tól alkalmazza a jogalkotó.
Érdekesség, hogy a Tisza Párt választási programjában szerepelt az a vállalás, hogy áttérnének a bérkövető nyugdíjemelésre: "Vállaljuk, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását" – fogalmazott a dokumentum. Ennek a tervezett váltásnak egyelőre nem mutatkoznak jelei, a 2027-es nyugdíjemelést változatlanul inflációkövető logikával fogják végrehajtani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
A dízel ára egészen 2022 novembere óta nem látott magasságba emelkedett.
Itt a legfrissebb célár az OTP-re, ez most az egyik legmagasabb!
Bőven látnak potenciált az OTP-ben az elemzők.
Figyelmeztetés érkezett, Európa súlyos csapdába sétál: bármikor elvághatják a kontinenst a legerősebb AI-modellektől
"Páneurópai stratégiára van szükség a technológiai szuverenitás megőrzéséhez."
Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól
Korábban már volt példa hasonlóra.
Jó hírt közölt a Bayer!
A pozitív folyamatok miatt csökken az adósság is.
Több ezer dolgozóját rúgja ki a Magyarországon is aktív autóipari óriás
Emellett 5 telephelyet is bezárnak.
Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért
"Köszönjük, Donald Trump."
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.