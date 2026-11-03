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Megpróbálták beszervezni Orbán Viktort: titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra
Gazdaság

Megpróbálták beszervezni Orbán Viktort: titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra

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Orbán Viktor korábbi miniszterelnök Facebook-bejegyzésében több oldalnyi titkosszolgálati dokumentumot tett közzé, amelyek szerinte a rendszerváltás előtti megfigyelését bizonyítják. Elmondása szerint sorkatonai szolgálata alatt megpróbálták beszervezni, de ezt visszautasította.

"Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam, így a kísérlet sikertelenül végződött" - kezdi tájékoztását Orbán Viktor.

A korábbi miniszterelnök hozzáteszi:

később folyamatos megfigyelés alatt tartottak engem, a feleségemet és ellenzéki társaimat.

"Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian" - írta.

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Szerinte "az is világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenünk".

Megfigyeltek, besúgókat állítottak ránk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyünkre, a lakásunkba, sőt, a hálószobánkba is - zárta tájékoztatását.

A Facebook-bejegyzésében megosztott több oldalnyi dokumentumot:

Az Orbán Viktor által nyilvánosságra hozott iratokból kiolvasható a beszervezési kísérlet és a lehallgatás, megfigyelés is.

Az 1987. augusztus 25-i, „Orbán Viktor tevékenységéről” szóló jelentés 131-es lapján: „Orbán-t 1982-ben beszervezési céllal tanulmányozta a BM III/III-2 Osztálya, de beszervezésétől el álltak.”

Az iratok szerint nemcsak tervezték, hanem a szolgálat saját feljegyzése szerint el is végezték a titkos technikai megfigyelés telepítését. A szolnoki lakásra vonatkozó, 134-es lap pedig külön kimondja: „a bizalmas nyomozásunkban a mélységi információk megszerzése és a fent említett tanácskozás anyagának megismerése érdekében célszerű 3/e rendszabályt telepíteni lakásukba augusztus 24-ig". Ez a lakás lehallgatásának szándékát támasztja alá.

Az is kiderül ezekből, hogy akkoriban egyértelműen ellenzéki célszemélyként kezelték.

A katonai elhárítás kartonja viszont 1981-ben létesített társadalmi kapcsolatot rögzít, amelynek megszüntetési indoka „Leszerelt”. Nem szerepel rajta egyedi bejegyzésként, hogy „Megtagadta”.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

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