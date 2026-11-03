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Gazdaság

Megszólalt a fideszes politikus, akit Magyar Péter kirúgna a Parlamentből

MTI
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A videófelvételek és a jegyzőkönyvek áttekintésével megvizsgálják Pócs János fideszes országgyűlési képviselő keddi szavazásának körülményeit - mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság keddi, rendkívüli ülése után az MTI-nek. Pócs János az MTI-nek azt mondta: a szavazás "utolsó pillanatában" ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte.

Az Országgyűlés alelnökének közlése szerint a videófelvételekből és a jegyzőkönyvből kétséget kizáróan megállapítható lesz az, hogy szabálytalan volt a fideszes politikus szavazása vagy sem a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolásnál.

Hallerné Nagy Anikó elmondta: Pócs János állítása szerint nem tudott szavazni, mert nem működött a szavazógépe.

Pócs János, az MTI-nek azt mondta: a szavazás "utolsó pillanatában" ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte. Hozzátette: ezt követően, ahogy két másik képviselő, ő is jelezte, hogyan akart szavazni. "De hogy bent voltam, a szavazás utolsó pillanatában jelen voltam, és nyomtam gombot, ez száz százalék" - mondta.

A házbizottság rendkívüli ülésének összehívását Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezte.

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Pócs János ma egyértelműen csalt az Országgyűlés ülésén. A szavazás után érkezett a helyére és megpróbálta félrevezetni a házelnököt, és utólag szavazatot leadni. Piti csaló, távoznia kell a Parlamentből

– írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint Pócs János úgy jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, hogy közben nem is tartózkodott az ülésteremben az érintett voksolás idején.

Magyar Péter a szavazási sorozat végén ügyrendi felszólalásban kérte Pócs János fideszes országgyűlési képviselő megbüntetését, miután

szerinte a politikus megpróbálta félrevezetni az ülésvezetést az egyik korábbi voksolásnál.

A miniszterelnök elmondása szerint az első szavazásnál, amikor a Magyar Nemzeti Bank beszámolójának elfogadásáról döntött az Országgyűlés, a Tisza Párt két képviselője jelezte, hogy nem működött a szavazógépe. Az ő szavazatukat az ülést vezető elnök összeszámolta.

Magyar Péter szerint ezt követően Pócs János is jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, csakhogy a fideszes képviselő a voksolás idején nem tartózkodott az ülésteremben.

Ott kint jött be, amikor lezárult a szavazás

– állította Magyar Péter, aki szerint Pócs János ezzel megpróbálta félrevezetni a levezető elnököt.

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