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Megszólaltak a nagy láncok a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatban
Gazdaság

Megszólaltak a nagy láncok a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatban

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Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy december 24-e minden üzletre kiterjedő munkaszüneti nap legyen. Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli a döntést, és úgy látja, hogy az általános boltzár nem okoz bevételkiesést, és nem rontja a karácsonyi forgalmat. A szervezet szerint a november eleji elfogadás elég időt hagy az átállásra és a vásárlók tájékoztatására. A kereskedelemben dolgozók így a családjukkal tölthetik a szentestét. A változással a 2026-os munkarendben eddig pihenőnapként szereplő december 24-ét nem kell ledolgozni december 12-én, szombaton.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) üdvözli az Országgyűlés döntését, amely minden üzletre kiterjedően munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét. A szervezet szerint az általános boltzár nem okoz majd bevételkiesést, az ágazat dolgozóinak viszont jelentős könnyebbséget jelent.

A szövetség kiemelte, hogy a törvény november eleji elfogadása elegendő időt biztosít a kiskereskedelmi szereplőknek az átállásra. Ennek köszönhetően a vásárlókat is időben tájékoztathatják a december 24-i zárvatartásról, így elkerülhetők a fennakadások.

Az OKSZ álláspontja szerint az intézkedés

nem befolyásolja hátrányosan a karácsonyi forgalmat.

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A döntés ugyanakkor komoly segítséget jelent a kereskedelemben dolgozóknak, akik így mentesülnek a munkavégzés alól, és a szentestét a családjuk körében, ünnepi készülődéssel tölthetik.

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, nem szavazat nélkül elfogadta a javaslatot, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A 2026-os munkarend szerint december 24-e már eddig is pihenőnap volt az általános munkarendben dolgozóknak, ezt azonban december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozniuk.

A változtatással szenteste önálló munkaszüneti nappá válik.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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