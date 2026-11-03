Megválasztották az új legfőbb ügyészt

Az Országgyűlés kedden megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, aki Baka András köztársasági elnök második jelöltjeként került a parlament elé. Az államfő eredeti jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a képviselők kétszer sem választották meg. Fejes támogatását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Tisza-frakció döntése alapján. A kilencéves tisztség Nagy Gábor Bálint, Polt Péter utódjának lemondásával üresedett meg. A csaknem négy évtizedes ügyészi múlttal rendelkező Fejes Péter korábban a Veszprém Megyei Főügyészséget is vezette, ezt a megbízatását azonban Polt Péter bizalomvesztésre hivatkozva visszavonta.

Az Országgyűlés kedden a Tisza-frakció szavazataival megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, aki Baka András köztársasági elnök második jelöltjeként került a parlament elé. Csak 145 képviselő vett részt a voksolásban, ebből 139 támogatta a kinevezését, csak 6 fő ellenezte. A Fidesz és a KDNP frakciói előzetesen jelezték, hogy nem vesznek részt a voksoláson.

„Fejes megválasztása nem volt meglepetés: a köztársasági elnök október 12-én a posztra jelölte a posztra, Magyar Péter pedig november 2-án bejelentette, hogy a Tisza-frakció támogatja a megválasztását.”

A legfőbb ügyészi megbízatás kilenc évre szól, a megválasztáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

A tisztség Nagy Gábor Bálint távozásával üresedett meg: a korábbi legfőbb ügyész júliusban nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én szűnt meg.

Baka eredetileg Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét javasolta a posztra. A Tisza azonban elutasította a jelöltet, akit aztán másodjára, szeptember 28-án másodszorra sem választotta meg a parlament. A kormánypárti kifogások hátterében sajtóértesülések szerint Szathmáry testvérének érintettsége állt az úgynevezett aranykonvojügyben. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál vezetőként dolgozó testvért az ukrán pénzszállítók márciusi elfogásához kapcsolódó eljárásban közokirat-hamisítással gyanúsították meg. A kifogás a hozzátartozója elleni eljáráshoz kapcsolódott, nem Szathmáry Zoltán saját büntetőjogi érintettségéhez.

Az államfő a vita idején kitartott eredeti jelöltje mellett, és közölte: már a jelöléskor ismerte a testvér érintettségét, valamint olyan nem nyilvános információkat is, amelyek szerinte árnyalják az ügy megítélését. Baka a pártokkal való előzetes egyeztetéstől is elzárkózott. A sikertelen parlamenti szavazások után végül új jelöltet keresett.

Fejes Péter 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, 1988-ban nevezték ki ügyésznek. Dolgozott Vas megyében, vezette a Veszprém Megyei Főügyészséget, majd a Győri Fellebbviteli Főügyészségen is szolgált. Veszprémi vezetői megbízatását Polt Péter bizalomvesztésre hivatkozva vonta vissza.

Pályája végén Vas vármegye büntetőjogi főügyészhelyettese volt, 2025-ben az életkori korlát miatt vonult nyugdíjba.

Az egyetemi oktatóként is dolgozó jogász a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja; a szélesebb közvélemény többek között a vörösiszapügyből ismerheti. Pályájáról és jelölésének hátteréről korábban részletesen is írtunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán