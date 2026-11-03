8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg
Gazdaság

Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kifejezetten vonzó befektetési lehetőséget lát a brazil és a magyar államkötvényekben a német Union Investment. A frankfurti székhelyű alapkezelő Brazíliában a legutóbbi árfolyamesést kihasználva növelte a kitettségét, míg Magyarország esetében az eurózónához való hosszabb távú közeledésre, a kamatcsökkentésekre és a forint erősödésére építi a stratégiáját - számolt be az Union Investment saját weboldalán.

Christian Kopf, a Union Investment kötvényüzletágának vezetője a vállalat frankfurti rendezvényén fejtette ki, hogy a brazil állampapírok a hét eleji elnökválasztási fordulót követően kerültek komoly nyomás alá. A tízéves kötvények hozama átmenetileg 15 százalék fölé ugrott, ám a szakértő szerint a piaci eladási hullám túlzott volt, így az alapkezelő kihasználta a helyzetet, és növelte a pozícióit. Kopf úgy véli, hogy a helyi devizában kibocsátott brazil állampapírok jelenleg rendkívül vonzó hozamot kínálnak, ez a magas szint azonban várhatóan csak rövid ideig marad fenn.

A kötvénypiaci szakember a magyar állampapírokban is komoly potenciált lát a májusi kormányváltást követően.

A Magyar Péter miniszterelnök vezette új kabinet ugyanis javíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, amiben kulcsszerepet játszik a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása is. Kopf rámutatott, hogy

a politikai fordulattal a visszatartott pénzek újra beáramolhatnak az országba, ami erősítené a forintot, és további mozgásteret biztosítana a kamatcsökkentésekhez.

Még több Gazdaság

Elhunyt a Nobel-díjas William Nordhaus

Sorcserét hajt végre a Fidesz, Bóka János hátrébb lép a parlamenti munkában

Horváth Gábor: fiskális kiigazítására lehet szükség az EU-nak küldött tervek teljesítéséhez

A várható kamatvágások árfolyam-emelkedést hozhatnak a magyar kötvénypiacon, mivel a csökkenő piaci hozamok felértékelik a már forgalomban lévő, fix kamatozású papírokat. Ennek eredményeként tovább szűkülhet a hozamfelár a német államkötvényekhez képest.

A Union Investment az árfolyamnyereség mellett a magyar fizetőeszköz erősödésére is számít.

A szakértő szerint a forintban kibocsátott állampapírok a devizanyereség és a kamatcsökkentésekből fakadó árfolyam-emelkedés igen kedvező kombinációját kínálják.

Mindezt kiegészíti az új kormány Európa-politikája által nyújtott hosszabb távú perspektíva is. Az új magyar vezetés célja ugyanis az, hogy már 2031-ben bevezesse az eurót, ami a német alapkezelő szerint ígéretes konvergenciasztorit nyit meg Magyarország számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Két kórházigazgatót is menesztettek a mai napon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility