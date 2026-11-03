Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg

Christian Kopf, a Union Investment kötvényüzletágának vezetője a vállalat frankfurti rendezvényén fejtette ki, hogy a brazil állampapírok a hét eleji elnökválasztási fordulót követően kerültek komoly nyomás alá. A tízéves kötvények hozama átmenetileg 15 százalék fölé ugrott, ám a szakértő szerint a piaci eladási hullám túlzott volt, így az alapkezelő kihasználta a helyzetet, és növelte a pozícióit. Kopf úgy véli, hogy a helyi devizában kibocsátott brazil állampapírok jelenleg rendkívül vonzó hozamot kínálnak, ez a magas szint azonban várhatóan csak rövid ideig marad fenn.

A kötvénypiaci szakember a magyar állampapírokban is komoly potenciált lát a májusi kormányváltást követően.

A Magyar Péter miniszterelnök vezette új kabinet ugyanis javíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, amiben kulcsszerepet játszik a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása is. Kopf rámutatott, hogy

a politikai fordulattal a visszatartott pénzek újra beáramolhatnak az országba, ami erősítené a forintot, és további mozgásteret biztosítana a kamatcsökkentésekhez.

A várható kamatvágások árfolyam-emelkedést hozhatnak a magyar kötvénypiacon, mivel a csökkenő piaci hozamok felértékelik a már forgalomban lévő, fix kamatozású papírokat. Ennek eredményeként tovább szűkülhet a hozamfelár a német államkötvényekhez képest.

A Union Investment az árfolyamnyereség mellett a magyar fizetőeszköz erősödésére is számít.

A szakértő szerint a forintban kibocsátott állampapírok a devizanyereség és a kamatcsökkentésekből fakadó árfolyam-emelkedés igen kedvező kombinációját kínálják.

Mindezt kiegészíti az új kormány Európa-politikája által nyújtott hosszabb távú perspektíva is. Az új magyar vezetés célja ugyanis az, hogy már 2031-ben bevezesse az eurót, ami a német alapkezelő szerint ígéretes konvergenciasztorit nyit meg Magyarország számára.

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