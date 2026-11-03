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Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke
Gazdaság

Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke

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Hamarosan kiderülhet, kik pályáznak az Európai Központi Bank (EKB) elnöki pozíciójára Christine Lagarde 2027 februári távozása után, miután az euróövezeti kormányoknak november 6-ig van lehetőségük megnevezni jelöltjeiket. Az új vezető kiválasztása egy nagyobb horderejű személyi átrendeződés része, ugyanis rövid időn belül a hatfős Igazgatóság három tagja is lecserélődik - tudósított a Bloomberg.

Az euróövezet huszonegy tagállamának pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, Kiriákosz Pierrakákisz

péntekig várja a tagállamok javaslatait, amelyeket a tárcavezetők a november 9-i brüsszeli ülésükön tekintenek majd át.

A gyorsított eljárásra azért van szükség, mert Christine Lagarde nemrég bejelentette, hogy hivatali idejének lejárta előtt mintegy kilenc hónappal, február 7-én lemond posztjáról. A távozó elnök döntését azzal indokolta, hogy a monetáris politikán túlmutató kérdésekben – így a jövő évi francia elnökválasztást övező vitákban – is szabadon szeretne véleményt nyilvánítani.

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Az elnöki posztért folytatott verseny két legesélyesebb jelöltje a spanyol jegybank volt elnöke, a jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezető Pablo Hernández de Cos, valamint a holland jegybank korábbi első embere, Klaas Knot. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok jelenleg a spanyol szakembert tartják a legfőbb esélyesnek. A két jelölt az elmúlt hónapokban intenzív egyeztetéseket folytatott az európai kormányokkal a támogatásuk megszerzése érdekében, a végső döntés azonban várhatóan Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök álláspontján múlik majd, akik közül Merz már mindkét aspiránssal tárgyalt.

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Lagarde pótlása mellett az EKB operatív vezetését ellátó, hattagú Igazgatóság két másik kulcspozíciója is megüresedik.

A piaci műveletekért felelős Isabel Schnabel nagyjából egy évvel a nyolcéves mandátuma vége előtt, már január elején távozik, az ő helyére november 27-ig meghosszabbították a jelentkezési határidőt. Emellett májusban lejár Philip Lane vezető közgazdász megbízatása is, akinek az utódlási folyamatát a jegybank hivatalosan is kezdeményezte az Európai Tanács elnökénél, António Costánál.

A három megüresedő hely lehetővé teszi, hogy az euróövezeti vezetők egyetlen átfogó politikai alku keretében döntsenek a kinevezésekről. Mivel az elnöki székre egy spanyol és egy holland jelölt a legesélyesebb, a várakozások szerint a másik két igazgatósági posztot Franciaország és Németország töltheti majd be, hogy megőrizzék befolyásukat a testületben. Az uniós állam- és kormányfők a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak majd a személyi kérdésekről, a végleges döntést pedig a szoros határidők miatt még decemberben meg kell hozniuk. A kiválasztási folyamatban az euróövezeti pénzügyminiszterek mellett az Európai Parlament is részt vesz.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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