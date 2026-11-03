Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke

Az euróövezet huszonegy tagállamának pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, Kiriákosz Pierrakákisz

péntekig várja a tagállamok javaslatait, amelyeket a tárcavezetők a november 9-i brüsszeli ülésükön tekintenek majd át.

A gyorsított eljárásra azért van szükség, mert Christine Lagarde nemrég bejelentette, hogy hivatali idejének lejárta előtt mintegy kilenc hónappal, február 7-én lemond posztjáról. A távozó elnök döntését azzal indokolta, hogy a monetáris politikán túlmutató kérdésekben – így a jövő évi francia elnökválasztást övező vitákban – is szabadon szeretne véleményt nyilvánítani.

Az elnöki posztért folytatott verseny két legesélyesebb jelöltje a spanyol jegybank volt elnöke, a jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezető Pablo Hernández de Cos, valamint a holland jegybank korábbi első embere, Klaas Knot. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok jelenleg a spanyol szakembert tartják a legfőbb esélyesnek. A két jelölt az elmúlt hónapokban intenzív egyeztetéseket folytatott az európai kormányokkal a támogatásuk megszerzése érdekében, a végső döntés azonban várhatóan Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök álláspontján múlik majd, akik közül Merz már mindkét aspiránssal tárgyalt.

Lagarde pótlása mellett az EKB operatív vezetését ellátó, hattagú Igazgatóság két másik kulcspozíciója is megüresedik.

A piaci műveletekért felelős Isabel Schnabel nagyjából egy évvel a nyolcéves mandátuma vége előtt, már január elején távozik, az ő helyére november 27-ig meghosszabbították a jelentkezési határidőt. Emellett májusban lejár Philip Lane vezető közgazdász megbízatása is, akinek az utódlási folyamatát a jegybank hivatalosan is kezdeményezte az Európai Tanács elnökénél, António Costánál.

A három megüresedő hely lehetővé teszi, hogy az euróövezeti vezetők egyetlen átfogó politikai alku keretében döntsenek a kinevezésekről. Mivel az elnöki székre egy spanyol és egy holland jelölt a legesélyesebb, a várakozások szerint a másik két igazgatósági posztot Franciaország és Németország töltheti majd be, hogy megőrizzék befolyásukat a testületben. Az uniós állam- és kormányfők a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak majd a személyi kérdésekről, a végleges döntést pedig a szoros határidők miatt még decemberben meg kell hozniuk. A kiválasztási folyamatban az euróövezeti pénzügyminiszterek mellett az Európai Parlament is részt vesz.

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