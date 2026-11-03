„Ne a gondolkodást szervezzük ki az AI-nak, hanem a vitát” − Az ember szerepének munkahelyi újraértelmezése a Portfolio HR-csúcsának programjában

Portfolio: Egyre több szó esik arról, hogy az AI milyen munkaköröket válthat ki, hogyan alakítja át a vállalatokat és a HR-t. Te milyen nézőpontból közelíted meg ezt a kérdést?

Kovács Eszter: Kognitív képességek kutatásával foglalkozom külföldi egyetemekkel együttműködésben. Azt vizsgáljuk, mitől teljesítünk jobban, mi segít abban, hogy fókuszáljunk, és melyek azok a tipikus működések vagy szokások, amelyek rontják a kognitív képességeinket. Itt a mindfulness, a meditáció, viselkedéstudomány és a különböző fókuszálási technikák is fontos szerepet kapnak, hiszen lényegi mértékben képesek pozitív hatást kiváltani.

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Az AI körül nagyon erős végletek jelentek meg: van, aki szerint lufi, mások attól tartanak, hogy elveszi a munkánkat. Te milyen álláspontra helyezkedsz ebben a vitában?

K.E.: Úgy kezeljük, mint más technológiákat vagy gépeket, amelyek az emberi munka helyettesítésére, bővítésére vagy optimalizálására jöttek létre. Hiszen a legtöbb technológia, amit ma már megszoktunk is ilyen. A tempó persze más, és a körülötte lévő befektetési kedv is kiemelkedő, de önmagában annak a gondolatmenetnek tudományos szempontból nincs értelme, hogy ha az AI gyorsabban készít, egy excel táblát, akkor az emberek haszontalanok. A mosógépem is hatékonyabban mos nálam, mégsem ez az ember értékének mércéje.

Mégis, a munkaerőpiacon már most érződik a változás. Például a pályakezdői állások esetében.

K.E.: Igen, de itt is árnyaltabb a kép. Nem biztos, hogy egyszerűen eltűnnek a pályakezdői állások; sok esetben inkább „szeniorizálódnak”. Vagyis olyan elvárások jelennek meg belépő szintű pozíciókban, amelyek korábban inkább menedzseri szinten voltak jellemzőek. Ez azért izgalmas, mert az AI nagyon jól rámutat arra, hogy mik azok a képességek, amelyeket nehezen tud teljesíteni vagy pótolni.

Kovács Eszter Mat On the Moon, alapító, jógaoktató, mindfulnesstréner, coach és meditációtanár Még egy üzleti vezető, aki elkezdett meditálni és a jógaszőnyegen talált egyensúlyra. Eszter egy évtizedet töltött marketing területen és nem utálta, sőt. Szerette a kihívásokat itthon és külföldön, a … Tovább

Miről van szó itt pontosan?

K.E.: Ilyen például a felelős döntéshozás. Az AI természetéből adódóan nem vonható ugyanúgy felelősségre, mint egy ember. Egy vezető döntéseihez jogi, etikai és szervezeti felelősség kapcsolódik. Emiatt a munkaerőpiacon

egyre inkább felértékelődnek azok a készségek, amelyeket az AI nem tud jól pótolni: az analitikus gondolkodás, a vezetői képességek, a kapcsolatteremtés, a kreatív problémamegoldás és a reziliencia.

Ezek viszont nehezen megfogható képességek, és nem is feltétlenül mindenki alkalmas, hogy elsajátítsa őket. Hogyan lehet őket mégis fejleszteni?

K.E.: Szerintem ebben a tudatos AI-használat nagyon sokat segíthet. Nem démonizálom az AI-t, sőt: a legtöbbünk versenyképességéhez hozzátartozik a kapcsolódó képességek és tudás fejlesztése. De nem mindegy, hogyan. A kognitív képességeink fenntartásában akkor segít a legjobban, ha fejlődési eszközként használjuk, nem pedig az erőfeszítés megszüntetésére.

Az emberi elme úgy működik, hogy a tanulás és a fejlődés produktív küzdelmet igényel. Ha ezt önként feladjuk, akkor a kapcsolódó képességeink is gyengülhetnek. Vannak kutatások arról, hogy ha egy feladatot kiszervezünk az AI-nak, majd később visszavesszük, akkor könnyebben feladjuk, unalmasabbnak és nehezebbnek érezzük.

Akkor mit érdemes kiszervezni az AI-nak, és mit nem?

K.E.: Azokat a feladatokat érdemes kiadni neki, amelyekhez a kapcsolódó képességeinket nem félünk elveszíteni: adminisztratív, monoton, rutinszerű munkákat. De arról semmiképp ne mondj le önként, amiben jobb akarsz lenni.

Mondok egy példát!

Ne azt kérdezd meg az AI-tól, hogy rakja össze helyetted a stratégiai anyagodat, vagy adjon ötletet arra, mit prezentálj egy meetingen. Ha kreatívabb, jobb analitikus gondolkodó akarsz lenni, akkor ezeken neked kell végigrágnod magad.

Viszont amikor elkészültél, kérheted az AI-t arra, hogy tegyen fel keresztkérdéseket. Úgy vélem, nem a gondolkodást kell kiszervezni neki, hanem a vitatkozást. Segítsen például a manuális, időigényes keresésben, források rendszerezésében, adatösszesítésben, de a konklúziókat ne vonja le helyetted. A szabály az AI esetében sem változott: amiben jobb akarsz lenni, azt csinálnod kell.

Rendben, de akkor hol jön itt a képbe a mindfulness, a meditáció vagy akár a viselkedéstudomány?

K.E.: Ezek ellensúlyok lehetnek, ráadásul mérhető hatással. Olyan dolgokat vizsgálunk, mint az agyi konnektivitás különböző élethelyzetekben, vagy például a gammahullám-aktivitás. Az a kérdés, hogy mennyire van munkában az agyad. Az AI használata bizonyos helyzetekben csökkentheti az aktív mentális erőfeszítést, miközben a fejlődéshez éppen erre a súrlódásra lenne szükség.

A nagyon egyszerű, de fontos tanulság az, hogy ha értékesek akarunk maradni, választanunk kell a kihívást.

Néha tudatosan a nehezebb utat kell választani: például két órán át küzdeni egy ötlet felett önmagunkkal, ahelyett, hogy azonnal kérnénk három tippet az AI-tól.

A mindfulness, meditáció és viselkedéstudomány több helyen is kapcsolódnak ezekhez a folyamatokhoz, a fókusz és munkamemória fejlesztésében, a metakogníció fejlesztésében, azaz abban a képességben, hogy hatékonyan megfigyeljem a saját belső folyamataimat és legyen diszkomforttűrésünk ahhoz, hogy változtassunk azon, ami nem szolgálja a céljainkat, a viselkedéstudomány pedig abban segít ezt hogyan tedd meg.

Ezekről tanítunk egyetemi hallgatókat és vállalati vezetőket egyaránt. Ez pedig egy következő érdekes hozadéka a témának: szakmai szenioritástól független képességekre van szükség.

Ez tehát tudatos döntés kérdése?

K.E.: Így van. Vannak pesszimista jóslatok és kisebb kutatások a kognitív képességek hanyatlásáról, de ezek egy része még spekulatív. Mégis fontos figyelmeztetés, hogy az AI két irányba is vihet minket.

Azok, akik a kihívásaik növelésére és a képességeik fejlesztésére használják, fejlődhetnek és új szakmai szintre kerülhetnek a segítségével. Akik viszont az erőfeszítés teljes kiszervezésére használják, azoknál fennállhat a kognitív veszteség lehetősége, a kiszervezett képességeik elvesztéséé. A kérdés tehát nem az, hogy használjuk-e az AI-t, hanem hogy mire.

A témáról részletesen is szó lesz a Portfolio HR (R)evolution 2026 konferencián, ahol Eszter ugyancsak az előadók között szerepel.