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Negyvenen betegedtek meg egy magyar óvodában, öt majomhimlős esetet igazoltak Budapesten
Gazdaság

Negyvenen betegedtek meg egy magyar óvodában, öt majomhimlős esetet igazoltak Budapesten

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Negyvenen betegedtek meg egy Bács-Kiskun megyei óvodában, Budapesten pedig öt embernél igazoltak majomhimlőt az október 19. és 25. közötti héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből az is kiderül, hogy az év eleje óta több mint ötezer rotavírusos megbetegedést jelentettek, több mint két és félszer annyit, mint tavaly ugyaneddig.

Hányással és hasmenéssel járó járvány kezdődött október 19-én egy Bács-Kiskun vármegyei óvodában. A fertőzésnek kitett 105 ember közül 38 gyermek és két dolgozó betegedett meg. Kórházi ellátásra senkinek sem volt szüksége. Az intézményben teljes körű fertőtlenítést rendeltek el, és szigorították a higiénés szabályokat.

A járvány okát a jelentés elkészítésekor még vizsgálták. Hat betegnél kezdeményeztek laboratóriumi vizsgálatot, az eredmények azonban akkor még nem álltak rendelkezésre, így a megbetegedéseket okozó kórokozót sem azonosították. A vizsgált héten ez volt az egyetlen bejelentett tömeges közösségi, gyomor-bél rendszeri járvány.

Budapesten ugyanebben az időszakban öt embernél igazoltak majomhimlőt laboratóriumi vizsgálattal.

Mindannyian férfiak, a legfiatalabb beteg 27, a legidősebb 49 éves. Korábban egyikük sem kapott majomhimlő elleni védőoltást. Állapotukról és arról, hogyan fertőződtek meg, a tájékoztató nem közölt további részleteket.

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Tolna megyében egy 80 éves nőnél tetanusz gyanúja merült fel. A kórházi felvételt követően tetanusz elleni védőoltást és a betegség elleni ellenanyagokat tartalmazó készítményt kapott. A jelentés ezt az esetet még feltételezett megbetegedésként tartotta nyilván.

Az országos összesítésben feltűnően magas a rotavírusos megbetegedések idei száma. Az év első 43 hetében 5030 esetet jelentettek, a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 1930 után. Ez mintegy 161 százalékos növekedés, vagyis több mint két és félszeres esetszám.

Csak az október 19. és 25. közötti héten 51 rotavírusos megbetegedést vettek nyilvántartásba. Egy héttel korábban 39-et, tavaly ugyanezen a héten 34-et jelentettek. A legtöbb új eset Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett, mindkét területről kilenc. A jelentés a rotavírusos megbetegedések és a Bács-Kiskun megyei óvodai járvány között nem állapított meg kapcsolatot.

Hepatitis A-ból, vagyis A típusú fertőző májgyulladásból 27 esetet jelentettek a vizsgált héten, ugyanannyit, mint egy héttel korábban. Ezek közül 15-öt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztráltak. Az év eleje óta összesen 1171 megbetegedés került a nyilvántartásba, ami kevesebb a tavaly ugyaneddig jelentett 1498-nál. Az idei szám ugyanakkor továbbra is jóval meghaladja a 2020 és 2024 közötti évek azonos időszakának jellemző értékét.

Több más fertőzésből kevesebb esetet jelentettek idén, mint tavaly. A Campylobacter baktérium okozta megbetegedések száma 4587-ről 4242-re, a szalmonellózisé 3796-ról 3422-re csökkent az év első 43 hetét összevetve. Bárányhimlőből 3753 esetet regisztráltak, szemben az egy évvel korábbi 8035-tel.

A jelentés előzetes, részben ellenőrzött és javított bejelentési adatokat tartalmaz, ezért a számok később még módosulhatnak. A heti adatok a nyilvántartásba vett eseteket mutatják, így önmagukban nem adnak teljes képet arról, pontosan mikor kezdődtek a megbetegedések.

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Címlapkép forrása: Â© David Sacks via Getty Images

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